Stap naar Almkerk pakte goed uit voor Kazim Aydin en Steven Molenschot: ‘Het gaat alleen wat sneller’

Drie weken geleden stonden ze weer eens samen in de basis. Steven Molenschot (23) als aanvallende middenvelder, die voor de nodige creativiteit moet zorgen. Kazim Aydin (27) achter hem, als controleur en rustpunt. Samen vormen zij sinds dit seizoen de Almkerkse as op het middenveld. Tenminste, als één van de twee niet geblesseerd is. Aydin lacht. ,,Ja, ik heb weer eens lang aan de kant gestaan. Aan het begin van de competitie kreeg ik weer last van mijn kuitbeen. Balen, want de bekerwedstrijden speelde ik wel. Toen ik hersteld was, ging het juist mis met mijn andere kuit."