Staking bij PCP: zes basisspelers weigeren te spelen in cruciaal nacompetitieduel

nacompetitie tweede / derde klasse Virtus na strafschop­pen stap dichter bij promotie

20:21 Virtus is erin geslaagd om de volgende ronde van de nacompetitie te bereiken ten koste van Donk uit Gouda in strijd om promotie naar de tweede klasse. In Zevenbergen was de formatie van trainer Jack Sweres de sterkste na strafschoppen.