'Stakend' trio PCP maakt overstap naar SCO

Het lijkt geen toeval dat alle drie de spelers vertrekken bij de Bredase vijfdeklasser. Het trio maakte namelijk onlangs nog onderdeel uit van het groepje stakende PCP-spelers. Maar liefst zes spelers weigerden onlangs aan de aftrap te verschijnen voor het nacompetitieduel met Gesta (7-0 verlies) omdat ze niet samen wilden spelen met Bryan Veth. Nu is dus duidelijk dat Vaas, Blom en Assarraj dus niet meer terugkeren bij PCP.

Nog zeven namen

Degradant SCO beperkt zich niet tot het aantrekken van drie spelers. Integendeel: nog zeven andere spelers maken de overstap naar sportpark De Elskens. Mike Snoeren en Mike de Man komen over van buurman Oosterhout en ook Benny Hesterman en Collin Bax (beiden komen van Be Ready), Giovanni Berkhof (OVV'67), Simohammed Arroudi (Dongen) en Dannu Verstijlen (TVC Breda) spelen volgend seizoen voor SCO. De derdeklasser hoopt met deze selectie zo snel mogelijk terug te keren in de tweede klasse.