Stadsderby tussen SAB en PCP in evenwicht, Dussense Boys walst over Right-oh heen

Vierde klasse CSAB uit Breda West en PCP uit Breda Oost hebben al heel wat lastige jaren achter de rug. Naar het zich laat aanzien zal dat nog wel even blijven zo. De Bredase stadsderby bleef in ieder geval onbeslist: 2-2.

De Sint Anna Boys zal onder leiding van trainer Marttijn Malinka zich dit seizoen vooral willen handhaven. Voor volgend seizoen is er een kwalitatieve impuls nodig om de gewenste stap hogerop te kunnen realiseren. Bij PCP lukt het trainer Richard Hoogkamer maar niet om met een vaste groep tactische trainingen te verzorgen zodat er automatismen in de speelwijze kan komen.

Toch Hoogkamer is lovend over de vereniging. ,,Ik moet ermee leven dat spelers vanwege hun werk niet altijd op de training kunnen zijn. Dit is een mooie groep en een prachtige vereniging die in de lift zit. Je moet hier wel de tijd en geduld voor hebben.” De trainer zelf is er nog niet uit is waar zijn toekomst ligt.

De vertaling van de latijnse naam Poscunt Concordiam Pulchra (PCP) staat voor ‘een mooi bestaan eist eendracht’. Vooral aan dat laatste ontbreekt het nog al eens bij de ploeg aan de Lage Kant. De korte lontjes binnen het veld zorgen zowel bij SAB als PCP dat die eendracht soms ver te zoeken is. Vanwege het aantal binnenbrandjes tijdens de wedstrijd werd de stadsderby nooit een wedstrijd om van te smullen. Ondanks enkele heethoofden waren er bij beide teams genoeg spelers die het hoofd koel hielden en steeds op tijd het vuur kon indammen.

Rommelig begin

De wedstrijd begon rommelig. Zo trapte Wessel Braat van de thuisploeg in de eerste minuut geheel onnodig een bal in paniek tot corner. PCP zocht vaak de diepte om Mustapha Houba te bereiken, maar de spits stond nog al eens buitenspel. Met Mouchine Zerouali in de gelederen moet er meer lijn in het spel van PCP komen.

SAB daarentegen drijft te veel op de sluwe Tonie Snoeren, maar ook bij hem gaat de conditie gaandeweg de tweede helft meespelen. In de beginfase was Snoeren dreigend. Zo liep hij bij een vrije trap van Davey Remie verdediger Souhail van PCP in de weg, die de bal achter zijn eigen doelman kopte: 1-0. Snoeren had ook de 2-0 op zijn voeten, maar Mohamed Omar verkleinde zijn hoek goed.

Meteen na rust was het jeugdspeler Mahari Penahu Kesata die met een wonderschoon schot Sep Luijf verraste: 1-1. Twee minuten later gaf Rick Mertens met een schot in de korte hoek Omar het nakijken voor de 2-1.

De wedstrijd werd een pot die het aankijken al lang niet meer waard was. Vijf minuten voor tijd was Mohammed Alsaadi met een kopbal dicht bij de gelijkmaker. De bal belandde echter via de paal in de handen van keeper Luijf. Omdat de wedstrijd feitelijk geen winnaar verdiende was de gelijkmaker, gescoord door Soufian Medouhi, een verademing. Medouhi rondde een aanval over links af met een fraaie schuiver. Uit pure vreugde om de late gelijkmaker liet Medouhi nog een fraaie flikflak zien. Voor deze actie zou hij bij Hans van Zetten een tien hebben gekregen. Sportief gezien is er voor beide teams nog een hoop werk te doen alvorens de ambities om hogerop te spelen gerealiseerd kunnen worden.

Dussense Boys haalt uit, WDS’19 krijgt volgens trainer te weinig Right-oh - Dussense Boys - 2-5 (1-3) - 0-1 André Segeren, 0-2 Bob Leemans, 1-2 Dani Langermans, 1-3 Harry Sassen, 1-4 Leemans, 2-4 Daniek maas, 2-5 Justin van den Oudenrijn. “We konden het spel niet maken en liepen heel de tijd achter Dussense Boys aan”, was de trieste conclusie van Right-oh-aanvoerder Ruud van Dijk. “Het was geen super goede wedstrijd. Er is nog veel werk aan de winkel, maar dankzij ons scorend vermogen trekken we de wedstrijd naar ons toe”, concludeerde Dussense Boys-trainer André Vos. RFC - Noordhoek 2-0 (1-0) - 1-0 Joost Blom, 2-0 Jesse van de Endt. “Dit was geen beste wedstrijd. Op een paar kansen na van Jari Langermans kregen wij geen kansen. Op het einde toen Noordhoek aandrong hadden we nog wel een paar keer moeten scoren”, zei RFC-trainer Rob Stuy van de Herik. VCW - WDS’19 2-1 (2-1) - 1-0 Robbie Kerremans, 2-0 Max van der Sanden, 2-1 Abdul Avci. Daar waar VCW-trainer Arjan Kwaaitaal sprak van een dik verdiende overwinning voor zijn team, had Martijn van Wanrooy van WDS’19 daar andere gedachten over. “We hebben minstens één punt verdiend. We hebben getracht aan te vallen op een heel slecht bespeelbaar veld. We hebben echter moeite met scoren”, zei Van Wanrooy.