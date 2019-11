SPS worstelt zich langs hekkensluiter, Stavenisse trekt aan langste eind in doelpuntrijk duel

zaterdag 4BSPS verkeert de laatste weken in een vormdip. De Poortvlietse ploeg won weliswaar relatief eenvoudig de eerste zes wedstrijden op rij, maar liet vervolgens dure punten liggen. Ook tegen hekkensluiter Wolfaartsdijk was de start ondermaats, maar SPS wist de achterstand na rust recht te trekken.

Smerdiek – Apollo’69 2-0 (1-0). 1-0 Julien Vermeulen, 2-0 Dennis Moerland.

“Zeker tevreden met de beleving die we lieten zien. Voetballend was het misschien nog niet altijd even goed maar we stonden er als elftal,” aldus Smerdiek-trainer Marc de Weerd, die zijn team de derde positie zag verstevigen.

SPS – Wolfaartsdijk 4-2 (1-2). 0-1, 0-2, 1-2 Kevin Uijl, 2-2 Maurice Lindhout, 3-2 Arjen de Heer, 4-2 Kevin Uijl (pen.).

Justin Quist, assistent-trainer van SPS, erkende de mindere serie. “Na het behalen van de periodetitel ging het even wat moeizaam. Tegen Wolfaartsdijk waren we lange tijd de betere en vergaten we in de slotfase verder uit te lopen.”

Stavenisse – Wemeldinge 4-3 (1-1). 0-1, 1-1 Adriaan Janssen, 1-2, 2-2 Jos van der Jagt, 3-2 Erik de Rijke, 4-2 Janssen, 4-3.

De thuisclub startte bijna traditioneel slap. “Het wekelijkse euvel, we worden pas na twintig minuten en een achterstand wakker. Gelukkig pakten we het daarna goed op, over het laatste uur kan ik dan ook tevreden zijn", aldus Stavenisse-trainer Jaap Knop.