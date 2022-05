SPS verrast bijna koploper Kruiningen, MOC’17 heeft nog één puntje nodig

Zaterdag vierde klasse B

Brouwershaven - Stavenisse 6-1 (5-1). 0-1 Jos van de Jagt.

,,We begonnen niet scherp genoeg, maar kwamen wel snel met 0-1 voor. Binnen 20 minuten spelen stonden we met 4-1 achter. Daarna liepen we achter de feiten aan. Gelukkig konden we na rust de schade beperken”, zei Stavenisse-trainer Perry Potappel.

Smerdiek - Hansweertse Boys 4-0.

Kruiningen - SPS 3-2 (0-1). 0-1 Walter Andriesse, 1-1 Stef Dane, 1-2 Rene de Groen, 2-2 Sander Rijk, 3-2 Chackson Alberto.

,,We hebben het de koploper heel moeilijk gemaakt. Voor rust waren wij gevaarlijker voor de goal. In de tweede helft kwamen we niet meer onder de druk van Kruiningen vandaan. Toch kwamen we opnieuw op voorsprong. Helaas scoorde zij in blessuretijd de winnende treffer”, zei SPS-assistent trainer Justin Quist.

Zaterdag vierde klasse C

Koploper MOC'17 maakte geen fout bij Alliance en won ruim, 0-7. Concurrent Internos liet een 0-2-voorsprong bij Vrederust uit de vingers glippen. Vrederust boog de stand om naar een 3-2-voorsprong, maar Internos kon nog een gelijkspel uit het vuur slepen, 3-3.

DHV - Steenbergen 2-3(0-3). 0-1 Thijs Zandvoort, 0-2 Mike de Hoog (pen.), 0-3 Tim den Houting , 1-3 Max van der Brink, 2-3 Brian van Run.

,,Na een matige eerste helft herpakten we ons na rust. Op basis van de tweede helft hadden we recht op meer”, gaf DHV-trainer Erik van der Giessen aan. ,,Wij speelden een geweldige eerste helft waarin zij niets te vertellen hebben. Uiteindelijk winnen we de wedstrijd met de hakken over de sloot", zei Steenbergen-trainer Robin Borremans.

Welberg - FC Bergen 4-3 (2-2). 0-1 Zakaria ben Slimane, 0-2 Amine Ait, 1-2 en 2-2 Welberg, 2-3 Ilias Oustat, 3-3 en 4-3 Welberg.

,,Dit is een teleurstellend resultaat. We waren de betere ploeg, maar leggen het af op mentaliteit", zei assistent-trainer van FC Bergen Patrick Nuijes.

VVC’68 - Lepelstraatse Boys 6-0 (1-0). 1-0 Jaro van Elzakker, 2-0 Remie van Gans, 3-0 Van Elzakker, 4-0 en 5-0 Achmed Alhomse, 6-0 Fabian le Feber.

,,Na de rust zijn we twee tempotjes hoger gaan spelen en hebben we gedaan wat we moesten doen", zei VVC’68-trainer Marco Ernest. ,,In de eerste helft konden we nog medoen, maar na de pauze was het over en uit", besefte Lepelstraatse Boys-trainer Jaco Kouwen.

Alliance - Moc’17 0-7 (0-4). 0-1 Hein Loman, 0-2 Furkan Caliskan, 0-3 Loman, 0-4 Furkan Demir, 0-5 Milad Najib, 0-6Yannick Nijland , 0-7 Sander van Uchelen.

,,We moeten roeien met de riemen die we hebben en met een krappe selectie wordt het dan lastig", gaf Alliance-trainer Marco Klijs aan. ,,Na 14 minuten was het al 0-3 voor ons. Allance is geen moment in de wedstrijd geweest. Volgende week hebben we tegen Internos één punt nodig om kampioen te worden", zei MOC’17-trainer Ger Musters.

Vrederust - Internos 3-3 (1-2). 0-1 Ramon Krijnen, 0-2 Danny Poppelaars (foto), 1-2 Dani Gladdines, 2-2 Siem van Keijzerswaard, 3-2 Gladdines, 3-3 Jay Musters.

,,We hebben keihard geknokt voor dit resultaat. Internos is wel de beter voetballende ploeg, maar ik denk dat dit een terechte uitslag is", zei Vrederust-trainer Will Raats. ,,Dit is heel teleurstellend. Meteen na de pauze komen ze terug op 2-2 en worden we angstig en gingen we fouten maken. Uiteindelijk komen we nog tot 3-3 terug", zei Internos-trainer Paul van Dijk