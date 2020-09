SPS tikt de dubbele cijfers aan, Stavenisse vergeet af te maken

“We falen in de afwerking,” aldus Stavenisse-trainer Wouter Zwackhalen. “We speelden ruim een helft tegen tien man na een rode kaart, stapelden kans op kans, maar uiteindelijk staan we na een ongelukkig tegendoelpunt met lege handen. Ongelofelijk”.

“We hadden het lastiger verwacht. Nu was het na een half uur gas geven al 7-0. Na rust was het aan onze kant meer los zand,” assistent-trainer Justin Quist van SPS. Aan Welberg-kant was trainer Toon Magielse mild; “We hebben een jonge ploeg waarmee we dit seizoen van nul zijn begonnen, tegen een titelkandidaat kun je dan wel eens tegen zo’n soort uitslag aanlopen. Verder dan wat prikjes uitdelen kwamen we vandaag niet”.