SPS onderuit tegen laagvlieger

Zondag 4C Dussense Boys vernedert SAB met oorwassing: ‘Met deze eindstand ben ik dik tevreden’

Dussense Boys had van het Bredase SAB meer tegenstand verwacht. SAB miste echter nog al wat spelers en was daardoor niet alleen een speelbal van de wind, maar ook van de spelers van de ploeg uit Dussen. Met een 7-0-nederlaag kon SAB huiswaarts keren. WDS'19 had gehoopt te kunnen stijgen op de ranglijst, maar verslikte zich in SVC. De ploeg uit Standdaarbuiten won in Breda met 1-2. DIA uit Teteringen had een makkelijke middag thuis tegen DEVO. Met een 2-0-overwinning was de score aan de magere kant.

20 februari