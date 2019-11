SPS loopt dankzij minimale zege uit op concurrentie, Stavenisse ongelukkig onderuit bij Apollo'69

Apollo’69 - Stavenisse 1-0 (0-0). 1-0 Robin Korsuize. “We kregen de bal er gewoon niet in,” verzuchtte Stavenisse-trainer Jaap Knop. De immer kritische coach was wel tevreden over het veldspel van zijn ploeg; “We misten net dat beetje geluk, zo werd een vrije trap van Dennis Polderman die dertig centimeter over de lijn in het doel plofte niet gezien door de scheidsrechter.”

Smerdiek - Wemeldinge 2-1 (2-1). 1-0 Reinier Flikweert, 2-0 Dennis Moerland, 2-1 Bjorn Maat.

De thuisclub zet de goede serie voort, maar trainer Marc de Weerd was slechts tevreden over één helft; “Het was met name na rust niet best vandaag, maar uiteindelijk wonnen we verdiend. Na de 2-0 werd het te onrustig aan onze kant, gingen we te veel met lange ballen spelen, en dat is nu net wat we niet moeten doen. Pluspunt is dat we zijn blijven werken om deze overwinning binnen te slepen”.