SPS en Vrederust hebben nacompetitie binnen handbereik, The Gunners verslaat Oosterhout in curieus duel

Vierde klasse B

Stavenisse - WIK’57 0-6 (0-2). 0-1 Remon den Boer, 0-2 Jochem den Hartog, 0-3 Colin van Wanrooy, 0-4 Eigen doelpunt, 0-5 Van Wanrooy, 0-6 Dennis Dekker. Het team van interim-trainer Perry Potappel kon één helft aanklampen, maar zag de bezoekers na rust weglopen.

SPS - SKNWK 2-0 (2-0). 1-0 en 2-0 Arjen de Heer. ,,Het liep vandaag, de motivatie en het spelplezier droop er af. We zijn eindelijk zo goed als compleet en kunnen eindelijk laten zien waar we toe in staat zijn,” aldus assistent-trainer Justin Quist van SPS. Winst op het veld van Brouwershaven volgende week levert nacompetitie op. ,,Niet te vroeg juichen, we moeten echt aan de bak bij hen,” besloot Quist.

Rillandia - Smerdiek 1-4 (1-2). 1-0, 1-1 Dennis Moerland, 1-2 Rick Schrier, 1-3 en 1-4 Moerland. ,,We misten nogal wat spelers vandaag, al werd dat erg goed ingevuld door jongens uit het tweede en de jeugd. Ondanks een goede start kwamen we op achterstand, maar daarna liepen we relatief makkelijk uit. Ons spel deed me plezier vandaag,” aldus Smerdiek-trainer Marc de Weerd.

Vierde klasse C

Steenbergen - Alliance 5-2 (1-2). 0-1 Aaron Dekkers, 0-2 Ruben Brugmans, 1-2 Xander Burggraaf, 2-2 Tim den Houting, 3-2 en 4-2 Mike de Hoog, 5-2 Dorus Bakker. ,,We speelden een fantastische eerste helft, jammer van de tegengoal net voor rust. In de tweede helft konden we het steeds minder belopen en liep Steenbergen uit door werkelijk geweldige doelpunten. Toch tevreden, al doet de eindstand vermoeden dat we nauwelijks meededen,” vond Alliance-trainer Marco Klijs.

Lepelstraatse Boys - DHV 1-7 (0-3). 0-1 en 0-2 Sietze van Nieuwenhuijzen, 0-3 Brian van Run, 0-4 Florens van Zwol, 1-4 Bram Gabriels, 1-5 Edgar van der Giesen, 1-6 Rivelino Resort, 1-7 Van der Giesen. DHV-trainer Erik van der Giesen verkneukelde zich aan aan de komende week: ,,Prachtig, ik hoop dat er wel wat bussen vanuit Etten-Leur en Bergen op Zoom deze kant opkomen. Een heel nieuwe ervaring voor de jongeren in ons team om zoiets mee te maken. Het duel van vandaag had weinig om het lijf. We scoorden snel twee keer, daarna geloofde iedereen het wel een beetje”.

Vrederust - Welberg 8-0 (3-0). 1-0 Siem van Keijzerswaard, 2-0 en 3-0 Yannick Broeren, 4-0 Nathan Blommerde, 5-0 Dani Gladdines, 6-0 Jamiel van Maurik, 7-0 Van Keijzerswaard, 8-0 Gladdines. Een eenvoudige zege voor Vrederust, dat zich volgende week bij winst op Alliance kan plaatsen voor de nacompetitie. Lukt dit niet, en wint VVC’68 wel van FC Bergen is het de Halsterse ploeg die de nacompetitie in gaat.

FC Bergen - DVO’60 1-4 (0-3). 0-1 Niels Hulsbos, 0-2 Eigen doelpunt, 0-3 Sam Boeren, 0-4 Mike Zagers, 1-4. De thuisclub kon voor rust geen vuist maken, waardoor DVO uitliep naar de ruime 0-3 ruststand. Die zege kwam vervolgens nooit in gevaar.

Internos staat op het punt om kampioen te worden in 4C. En dat terwijl ze vanavond tegen MOC’17 speelden, juist de ploeg die aan een punt genoeg had om als eerste te eindigen. Lees hier het wedstrijdverslag van de masterclass uit Etten-Leur.

Zaterdag vierde klasse D

The Gunners - Oosterhout 8-0 (5-0). Doelpunten: Justin Tijssen (4), Lucas van Steen, Boris Houtzager, Daniel Zwanenburg, Jurick Jason de Jong (pen.).

,,We begonnen heel goed aan de wedstrijd”, vertelde The Gunners-coach Brian Piris. The Gunners kwam op voorsprong en bouwde die snel uit naar 3-0.

,,Tot dat moment was er niet veel aan de hand. We hadden niets te vertellen, The Gunners was beter, maar er werd gewoon gevoetbald”, vertelde Oosterhout-coach Ahmet Türkücü. ,,Daarna hebben we alleen maar tegen de scheidsrechter gespeeld. We hebben zelfs op appèl rood gekregen. Het was echt niet leuk meer.” Oosterhout wilde ermee stoppen, maar de wedstrijd duurde nog ruim een half uur. ,,We lieten de tegenstander zo doorlopen. We konden niets doen, want de scheidsrechter zou altijd fluiten.”

,,Het was een heel vreemde situatie, het was zo raar”, zocht Piris naar woorden. ,,Ik heb dit nog nooit meegemaakt.” The Gunners liep uit naar een 8-0 overwinning.

,,Volgende week hopen we het seizoen nog goed met elkaar af te sluiten. Ik heb de jongens verteld dat ik volgend jaar geen trainer meer zal zijn bij Oosterhout”, liet Türkücü weten. ,,Er vertrekken veel spelers.”

Oosterhout-voorzitter Ruud Looijmans liet weten dat er volgend jaar gewoon weer een zaterdag 1 zal staan, met de ‘harde kern’ en jeugdspelers die overgaan naar de senioren: ,,We willen graag een team op zaterdag houden en de jongens die er vanaf het begin bij zijn, willen daar ook deel van uit blijven maken. We zullen een pas op de plaats moeten maken, maar met het doorschuiven van jeugdspelers kunnen we er een tweede opleidingsteam van maken.”

Olympia’60 - Boeimeer 3-0 (0-0). 1-0 Yari Speetjens, 2-0 Lars van der Bruggen, 3-0 Speetjens.

Olympia’60 trad met veel jeugdspelers aan tegen een gehavend Boeimeer. ,,De eerste helft speelden we niet goed. In de rust heb ik het op scherp gezet”, vertelde Olympia’60-coach Mo Duzgun. ,,We kwamen goed uit de kleedkamer. Vervolgens valt na zo’n tien minuten de 1-0 en binnen vijf minuten staan we 3-0 achter”, vertelde Boeimeer-coach Tom Looijmans. ,,Dat zagen we niet aankomen. De doelpunten kwamen uit de lucht vallen.” Voor Olympia’60 scoorde Yari Speetjens twee keer, de jeugdkeeper viel in als spits.

Rijen - DESK 0-8 (0-3).

Rijen verloor van kampioen DESK. ,,Als zij gas geven gaat het hard”, concludeerde Rijen-coach Hans van den Nieuwenhuizen.

SCO - Baronie 4-5 (2-3). 0-1, 0-2 en 0-3 Benjamin Kadic, 1-3 Noa Peeters, 2-3 Axel Kastelijns, 2-4 Max Denisover, 3-4 en 4-4 Peeters, 4-5 Timo Townsend.

Baronie kwam binnen tien minuten op een 0-3 voorsprong. ,,Dat hoopten we natuurlijk door te trekken, maar dat lukte niet”, zag Baronie-coach Ricardo van den Bos. ,,We begonnen ontzettend slecht, maar met de 2-3 vlak voor rust was het de tweede helft weer een wedstrijd”, vertelde SCO-coach Maikel Cohen.

Baronie startte na de rust opnieuw goed en kwam snel op 2-4. ,,Maar weer komen we in de problemen.” Noa Peeters schoot SCO met twee doelpunten op gelijke hoogte en SCO ging op zoek naar de winst. ,,Op de eerste tien minuten na waren we de betere ploeg. We hebben grote kansen gehad, maar het niet afgemaakt”, baalde Cohen. In de slotfase maakte Baronie de 4-5. ,,Ik ben content met de manier waarop we de wedstrijd over de streep trekken, eerder in het seizoen was dat niet gelukt”, vertelde Van den Bos.

RFC - Dongen 4-7 (0-1). 0-1 Joep van Overbeek, 0-2 Luc Braams, 1-2 Timo Kerstens, 1-3 Braams, 2-3 Arco van As, 2-4 Bas Jansens, 3-4 Ron van der Wulp, 3-5 Maarten Waltman, 3-6 Braams, 3-7 Jeroen Hultermans, 4-7 Van der Wulp.

RFC en Dongen maakten vooraf allebei nog kan op de derde periodetitel en de winnaar zou zeer goede zaken doen. Dongen bleek vanaf de eerste minuut de betere ploeg. Maarten Waltman was de grote man bij de bezoekers. De eerste vier doelpunten bereidde de rechtsbuiten voor, de vijfde maakte hij zelf.

,,Off-day. Geen strijd en passie”, was RFC-coach Paul van der Donk duidelijk na afloop. ,,Als je alle topwedstrijden verliest, verdien je ook geen nacompetitie.

,,De eerste helft waren we heer en meester op het middenveld”, vond Dongen-coach Luke van Overbeek. ,,Na de pauze was er veel ruimte en die benutten we goed.” Dongen moet volgende week winnen van het puntloze Rijen om een plaats in de nacompetitie veilig te stellen.