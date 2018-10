SPS en Vrederust doen goede zaken

zaterdag 4C Gunners blijft foutloos, alles zit tegen bij Oosterhout

19:32 In 4C heeft The Gunners de foutloze reeks voortgezet. De Bredase ploeg was te sterk voor Willem II (3-0). Nieuwbakken zaterdagploegen Internos en Alliance kwamen niet tot winnen, FC Bergen wel.