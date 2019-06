Sprundel ziet droom in spektakelstuk uit handen glippen: ‘Tijd nodig om dit te kunnen verwerken’

nacompetitie derde klasse Victoria'03 overleeft dertien minuten blessure­tijd, Sprundel verliest in extremis na verlenging

10 juni Victoria’03 mag blijven hopen op een langer verblijf in de derde klasse. In vijf minuten tijd boog het een achterstand tegen Oostburg om in een 2-1-eindstand. Het ombuigen van een score deed ook Groede op bezoek bij Sprundel. Ondanks dat Sprundel op voorsprong kwam in verlenging, ging Groede met de finaleplaats naar huis (3-4).