Sprundel wint vrij eenvoudig van dolend BSC, Nieuw Borgvliet maakt gehakt van WVV'67

zondag 4BBSC-trainer Rick Schimmel was ver van tevreden van wat zijn ploeg tegen Sprundel liet zien. In eigen huis liet de ploeg het kaas van het brood eten. Typerend voor het zwakke spel van BSC was de geannuleerde vrije trap vlak voor rust door te lang veterstrikken van Jao Pijpers.

Noordhoek - ODIO 0-3 (0-0) 0-1 Damian Elenbaas, 0-2 Raf Melsen, 0-3 Marijn Corré.

Volgens ODIO-trainer Peter van Oirschot won zijn ploeg dikverdiend. “De eerste helft hielpen we de kansen nog om zeep, maar op basis van ons spel na rust viel er niks op de overwinning af te dingen.” Noordhoek-collega Hans Korteweg sprak van een gelijkopgaande eerste helft. ,,Toen we op 0-1 kwamen, konden we de zaak niet meer omdraaien’', aldus Korteweg.

RSV - DIOZ 4-0 (0-0) 1-0 (pen.), 2-0 en 3-0 Richard Schijven, 4-0 Joeri Nooijens.

,,We waren veel sterker. Voor rust werd een zuivere goal van Joeri Nooijens afgekeurd. Na de 1-0 speelden we DIOZ helemaal dronken”, aldus RSV-coach Marco Klijs. DIOZ-trainer John van Aert: ,,De penalty na rust was een keerpunt. Het was geen hands, want Randy Luijten hield zijn handen op zijn rug.”

Wernhout - METO 3-0 (1-0) 1-0 Maikel Zagers, 2-0 Davey Domen, 3-0 Leroy Gommers.

Wernhout-trainer Marc van der Linden was blij met de eerste competitiezege. “METO had meer balbezit, maar dat stonden wij toe. We stonden verdedigend goed. In deze wedstrijd maakten wij de kansen wel goed af.’’ METO-trainer Ronald Broos: “We hadden een complete off-day en Wernhout maakte hier optimaal gebruik van.’’

Nieuw Borgvliet - WVV’67 5-0 (2-0) 1-0 Michiel Wilting, 2-0 Rik Adriaansen, 3-0 Wilting, 4-0 en 5-0 Geert Verstraten.

Nieuw Borgvliet-trainer Joost Demmers noemde de forse zege van zijn ploeg verdiend, maar hij maakt wel een scherpe kanttekening: ,,WVV’67 kreeg voor rust twee open kansen. Als die erin waren gegaan, had de wedstrijd heel anders kunnen verlopen. Na rust waren we veel sterker.”

SVC - Vivoo 1-1 (0-0) 1-0 Yourian Frijters, 1-1 Jeroen van Gastel.

Karel Damen, trainer van SVC, noemt het een draak van een wedstrijd: ,,Met moeite komen we op voorsprong. We hebben het aan onszelf te wijten dat we die voorsprong niet over de streep trekken.’' Vivoo-trainer Rudo Gommers: ,,Wij probeerden te voetballen, terwijl SVC alleen maar met lange ballen werkte. Het is dan ook terecht dat wij in de slotfase nog lanszij kwamen.’'

Grenswachters - NSV 3-1 (2-0) - 1-0 en 2-0 Mark Leenaerts, 3-0 Ronald Clarijs, 3-1 Martin Kuijer.

,,Het eerste kwartier hadden we het lastig, maar daarna waren we de bovenliggende partij en was het met de rust slechts 2-0'’, analyseert Richard van Hooijdonk, de trainer van Grenswachters. Volgens NSV-trainer Andy Wierikx was zijn ploeg in voetballend opzicht de betere ploeg, maar hij vond Grenswachters effectiever.

BSC - Sprundel 0-3 (0-1) 0-1 Hein Verhoef, 0-2 Jovanni van Nijnatten, 0-3 Maarten Constandse (e.d.).

De wedstrijd kwam pas na een halfuur op gang toen Sprundel-aanvaller Hein Verhoef de diepte in werd gestuurd. Een sprintduel tegen BSC-verdediger Quincy Rijpers werd verloren die de bal ietwat gehaast naar Mike Gloudemans speelde. De invaller verslikte zich in de bal, waarna de doorgelopen Verhoef onderschepte en alleen op het doel dribbelde. Oog in oog met BSC-goalie Ilias Bouas was het een koud kunstje voor de vleugelaanvaller: 0-1.



Typerend was de vrije trap op slag van rust voor BSC. Jao Pijpers legde de bal op zo’n 25 meter van het doel, zette twee stappen naar achter en strikte zijn veters voordat hij wilde schieten. De scheidsrechter zag het tafereel even aan, maar besloot na tien seconden om voor het rustsignaal te fluiten.

Sprundel verdubbelde na rust de voorsprong en gooide daarmee de wedstrijd in het slot. Jovanni van Nijnatten mocht vrij doorlopen, omspeelde net als ploeggenoot Verhoef kinderlijk eenvoudig doelman Bouas en kon de bal vanuit een moeilijke hoek in het net leggen: 0-2. BSC-verdediger Maarten Constandse hielp de tegenstander vlak voor tijd nog een handje door de bal strak in de kruising van het eigen doel te koppen: 0-3.

BSC-trainer Rick Schimmel zuchtte diep na afloop. Negentig minuten lang zag hij niets van zijn ploeg. ,,Ik hoop dat mijn spelers thuis een grote spiegel hebben”, luidde het korte antwoord van de trainer. ,,En dan hoop ik dat ze er eens goed in gaan kijken. Want wat we tegen Sprundel lieten zien, was zeer onacceptabel.”

Sprundel-trainer Paul van Buuren was content met de ‘terechte overwinning’. ,,Voetballend waren we de eerste helft beter. Het hielp niet echt mee dat BSC van systeem veranderde. Dan weer twee spitsen, vervolgens drie. Daardoor oogde het spel wat rommelig. We liepen ook wat onnodige gele kaarten op. Meevaller was dat we weer eens drie doelpunten in één wedstrijd hadden gemaakt. We voetbalden ook stukken rustiger en met een idee erachter. Het harde werk op de trainingen begint zijn vruchten af te werpen.”