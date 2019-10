Sprundel wint eerste Rucphense derby, ODIO staat koppositie af aan Nieuw Borgvliet

ODIO - Wernhout 1-2 (1-1) 0-1 Max Gommers, 1-1 Raf Melsen, 1-2 Mathieu Rombouts.

ODIO-trainer Peter van Oirschot berustte in de nederlaag van zijn ploeg. ,,Het was een collectieve offday van ODIO. Vooral in de tweede helft was Wernhout veel beter. Ze wonnen verdiend”, aldus Van Oirschot. ,,We voelden ons prettig tegen ploegen die bovenin meedraaien. We hadden tegen ODIO zelfs uit kunnen lopen naar 1-4. Alleen van Vivoo hebben we terecht verloren", vertelde Wernhout-trainer Marc van der Linden.

WVV’67 - Noordhoek 1-0 (0-0) 1-0 Thimo Rottier.

WVV'67-trainer Gerard Lazarom prees zijn keeper. Lazarom: ,,Met twee goede reddingen hield hij ons overeind. Ook na de 1-0 greep hij twee keer goed in. Het was een moeizame zege.” Noordhoek-trainer Hans Korteweg vond ook dat zijn ploeg niet onderdeed voor WVV’67: ,,Het zat niet echt mee.’'

Vivoo - Grenswachters 3-0 (0-0) 1-0 Rick Luijkx, 2-0 Bas van der Heijden, 3-0 Dimitri Ceuppens.

Volgens Vivoo-trainer Rudo Gommers domineerde Grenswachters vlak na rust. Gommers: ,,Een bal tegen de lat en een redding van onze keeper. Dat had slechter kunnen aflopen. Maar hierna werden wij sterker.’'

DIOZ - SVC 3-0 (1-0) - 1-0 Dennis Slooters, 2-0 en 3-0 Roland van Hooff.

,,De eerste driepunter en die konden we goed gebruiken", verklaarde DIOZ-trainer John van Aert. SVC-trainer Karel Daamen was zwaar teleurgesteld: ,,Ik had er veel meer van verwacht.’'

METO - Nieuw Borgvliet 1-2 (0-2) 0-1 Dylan Jansen, 0-2 Geert Verstraten, 1-2 Gijs Verresen.

,,Door twee persoonlijke fouten kwam Nieuw Borgvliet op 0-2. Na rust dicteerden wij de wedstrijd, maar de 1-2 viel te laat”, analyseerde METO-trainer Ronald Broos.

NSV - BSC 2-5 (0-3) 0-1 Davey Mathijssen, 0-2 en 0-3 Freek Roovers, 0-4 Robin Geeraers, 1-4 Tim Mens, 2-4 Arno van Gastel, 2-5 Mathijssen.

BSC leek de buit binnen te hebben totdat Robin Geeraers 0-4 had gescoord, kreeg hij rood wegens schelden. NSV knokte zich terug in de wedstrijd, maar na de vijfde treffer van BSC was het over en uit voor de thuisploeg.

Sprundel - RSV 3-0 (1-0) 1-0 Sven Buurstede, 2-0 Dairon Clarijs, 3-0 Aron Laurijssen.

Cruciaal in de wedstrijd was de redding van Sprundel-doelman Nick Smits in de 79ste minuut. Zijn reflex op het schot van RSV-speler Nicky van den Broek hield de score op 1-0. “Die save was knap", zag Sprundel-trainer Paul van Buuren. “Maar eigenlijk hadden we de wedstrijd al in de eerste helft moeten beslissen. We maakten echter te veel verkeurde keuzes, kozen steeds voor het midden in plaats van op de vleugels de ruimte te zoeken”.

Van Buuren doelde ongetwijfeld op de mogelijkheden die zijn ploeg kreeg vlak voor de openingstreffer van Sven Buurstede in de 22ste minuut. Jovanni van Nijnatten, Gijs Hermans en Ruben Wagtmans vonden in een tijdsbestek van vier minuten steeds RSV-doelman Dennis van Dijk op hun weg. De bezoekers lieten zich eveneens niet onbetuigd, maar kopballen van Jordy Stes en Johan Schrauwen waren te makkelijk te stoppen of verdwenen over het doel.

RSV-coach Klijs wisselde diep in de tweede helft zeer aanvallend. Hij zag Van den Broek kort daarna op de Sprundelse doelman stuiten, om even later de 2-0 achter zijn eigen doelman te zien vallen. “1-0 of 3-0 maakte eigenlijk niet meer uit. We namen alle risico’s om een meer dan verdiend punt te pakken", zag RSV-trainer Marco Klijs.

Na de prachtige uithaal in de verre kruising van Dairon Clarijs (2-0) tekende invaller Aron Laurijssen in de voorlaatste minuut nog voor de 3-0. “We hebben onszelf niet beloond voor het goede spel,” aldus Klijs.