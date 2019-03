Sprundel stunt tegen koploper EMMA, tiental DIOZ redt het niet tegen Achtmaal

Sprundel - EMMA 4-1 (1-1) 0-1 Michel van Touw, 1-1 Jovanni van Nijnatten, 2-1 Dairon Clarijs, 3-1 Jorg Fens, 4-1 Van Nijnatten.

Na de openingstreffer van EMMA nam de druk op het Sprundelse doel toe, maar de thuisploeg hield stand. Na een kwartier kantelde het duel. Trainer Jack Verlaar: ,,We hebben dik verdiend gewonnen. We waren immers bijna 90 minuten de betere ploeg.

GSC/ODS - BSC 1-0 (0-0) 1-0 Mustafa Tekin.

Volgens BSC-trainer Rick Schimmel valt er niks af te dingen aan de zege van GSC/ODS. Schimmel: ,,Ik zag een dramatisch slecht BSC. We hadden geen recht op de overwinning.’'

HSC ‘28 - Grenswachters 2-1 (1-0) 1-0 Sander Feijen, 1-1 Ronald Clarijs, 2-1 Barry Perk.

Grenswachters kreeg de meeste kansen, maar HSC ‘28 was het effectiefst. Patrick Arnouts, trainer van Grenswachters: ,,Qua kansen was de stand 8-2 voor ons. Nadat HSC‘28 op 2-1 was gekomen, hebben we nog vier keer tegen de paal geschoten.”

Noordhoek - DSE 1-1 (0-0) 0-1 Pjotr Hendrickx, 1-1 Sven Reuvers.

Volgens Noordhoek-trainer Hans Korteweg kreeg zijn ploeg voor rust twee open kansen die niet werden benut. Korteweg: ,,DSE had meer balbezit dan wij maar dat was een bewuste keuze. De 0-1 was een buitenspeldoelpunt.’' Ook DSE-trainer Willem Lambregts verklaart dat de openingstreffer uit buitenspelpositie werd gescoord. ,,Maar wij hadden ook twee penalty’s moeten krijgen.’’

Wernhout - NSV 2-3 (2-2) 0-1 Martin Kuijer, 1-1 Maikel Zagers, 2-1 Zagers (pen), 2-2 Kuijer, 2-3 Arnoud Bartels.

Wernhout had een overwicht, maar kon niet voor dreiging zorgen. Wernhout-trainer Marc van der Linden: ,,We hadden niet hoeven verliezen, want we waren beslist niet de mindere van NSV. We missen echter de scherpte.” NSV-trainer Andy Wierikx: ,,Wernhout had een optisch overwicht, wij waren effectiever.’’

GESTA - RSV 0-0 (0-0).

Volgens GESTA-trainer Anjo Wintermans heeft zijn ploeg nagelaten om de drie punten te pakken. ,,Vooral de tweede helft waren we sterker qua veldspel en in balbezit, maar we konden geenkansen creëren.

DIOZ - Achtmaal 0-3 (0-0) 0-1 Alex Luca, 0-2 Stijn Antens, 0-3 Jesper Jochems.

In de twintigste minuut kreeg de doelman van DIOZ rood. Invaller doelman Bas Jongmans stopte de penalty van Alex Luca, maar het tiental van DIOZ kon het niet bolwerken tegen Achtmaal.