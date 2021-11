Sprundel staat eindelijk aan goede kant van score, Zundert klopt VVR in charmeloze derby

zondag 3aWekenlang hikte Sprundel tegen een driepunter aan, maar pas in de achtste speelronde was het raak. Na een tactische wijziging werd UVV’40 met 3-1 verslagen.

Terneuzen - Hoeven 1-3 (1-2). 0-1 Joost Blaauwhof, 0-2 Stijn Kerstens, 1-2 Devon Riemens, 1-3 Rick Braspenning.

Het plan dat Hoeven voor ogen had werd tot in de puntjes uitgevoerd zag Hoeven-trainer Gijs Smulders. ,,Met alle verdedigers als man of the match, ze speelden fantastisch. We kwamen voor een punt naar Terneuzen. Organisatorisch stond het goed bij ons, ook toen het spannend werd na de 1-2 van Terneuzen.”

Victoria'03 - Schijf 4-0 (3-0). 1-0 Jovanni van Nijnatten, 2-0 en 3-0 Jari Voeten, 4-0 Jules Voogt.

Victoria'03-trainer Danny Mathijssen was uitzinnig na afloop. ,,We haalden eindelijk het niveau van op de trainingen. Daardoor zijn we totaal niet in de problemen geweest.” Schijf-trainer Jan Hereijgers zag zijn ploeg tekort komen in Oudenbosch. ,,Als je overal een stap te laat zet, dan kan je overklast worden.”

Sprundel - UVV'40 3-1 (1-1). 0-1 Lucas Umar, 1-1 Roy van den Broek, 2-1 Gijs Hermans, 3-1 Thierno Sy.

Sprundel speelde iets defensiever dan anders, een tactiek die haar vruchten afwierp. ,,We hadden het betere van het spel en bogen terecht de achterstand om", vond Sprundel-trainer Patrick Arnouts. UVV'40-trainer Jeroen Polman zag zijn ploeg een goed eerste halfuur op de mat leggen. ,,Door misverstanden in onze verdediging kon Sprundel toeslaan. Dat mogen we onszelf aanrekenen. In de tweede helft krijgen we een enorme kans, maar de bal stuiterde door het hobbelige veld net verkeerd op.”

Tien minuten voor tijd kwam UVV'40 met tien man te staan. ,,Onze keeper kreeg rood en daarna waren we niet meer bij machte om het tij de keren. Na de 3-1 was het echt klaar. Dit voelt als een totaal onnodige nederlaag", aldus Polman.

Groen Wit - DSE 5-2 (2-1). 1-0 Zakaria Zerouali, 1-1 Rik van der Linden, 2-1 Kevin de Haan, 3-1 Tijn van Galen, 4-1 Yassine el Allouchi, 5-1 De Haan, 5-2 Pjotr Hendrickx.

DSE-trainer Peter Sweres was niet te spreken over de scheidsrechter. ,,Hij liet zich te veel leiden door spelers van Groen Wit bij belangrijke momenten. Twee doelpunten van ons werden onterecht afgekeurd omdat hij niet bij zijn standpunt bleef. Na de 3-1 vergaten we de ruimtes kort te houden waar Groen-Wit optimaal van profiteerde”, aldus Sweres.

Groen-Wit-trainer Martijn van Galen deelde een compliment uit aan zijn ploeg. ,,We hebben als team goed voetbal laten zien en geknokt voor de overwinning. DSE toonde zich een goede en gevaarlijke tegenstander. Ik ben trots op het team, dit is een hele mooie overwinning.”

VVR - Zundert 1-3 (1-2). 1-0 Joep van Opstal, 1-1 Tim Goethals, 1-2 Steven Braspenning, 1-3 Goethals.

,,Zonder publiek is het geen derby”, is Zundert-trainer Jack Sweres duidelijk ,,Oogstrelend was het ook allemaal niet, maar na de 1-1 ging het bij ons beter lopen. Het is mooi dat we door deze overwinning de aansluiting bij de subtop weer een beetje vinden.”

VVR-trainer Mark Schuiten was ondanks de nederlaag trots op zijn ploeg. ,,We hebben gestreden voor wat we waard zijn. Als collectief hebben we geknokt, maar helaas valt het de verkeerde kant op.”