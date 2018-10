Sprundel maatje te groot voor HSC '28, Gesta mist Frits Verheijen

zondag 4BOndanks het grote overwicht en de vele kansen lukte het Sprundel niet om voor rust al afstand te nemen van HSC '28. Maar nadat Ruud van de Lindeloof in de 49e minuut toch de score had geopend, was er geen houden meer aan voor de formatie van Johan Claassens. Sprundel won met 5-0.

Achtmaal - BSC 1-4 (0-1) 0-1 Bart Wouda, 1-1 Stijn Antens, 1-2 en 1-3 Matteo Castro, 1-4 Christ Willemsen.

Achtmaal-trainer John van Aert noemde de zege van BSC verdiend: ,,Wij misten veel spelers en konden voorin geen vuist maken. Jammer dat we er de laatste tien minuten nog twee tegen kregen, want 1-4 is geflatteerd."



Wernhout - Noordhoek 1-4 (0-1) 0-1 Sven Reuvers, 0-2 Christian Reuvers, 0-3 Sven Reuvers, 0-4 Anton Kouters, 1-4 Thijs Damen.

,,We hebben ons de kaas van het brood laten eten door een ervaren Noordhoek. Christian Reuvers maakte de dienst uit op het middenveld", verklaarde verliezend coach Marc van der Linden. Volgens Noordhoek-trainer Hans Korteweg was de overwinning niet enkel aan Reuvers te danken. ,,Ons hele middenveld was veel beter dan dat van Wernhout.''

Emma - RSV 5-2 (2-1) 1-0 Rody Nijhuis, 1-1 Joeri Nooijens, 2-1 Michel van Pelt, 3-1 Koen kleef, 4-1 Nijhuis, 4-2 Nooijens, 5-2 Michael Steenbokke.

RSV kreeg weliswaar vijf treffers tegen, maar toch bood de ploeg uit Rucphen goed tegenstand.

DIOZ - Grenswachters 3-2 (1-1) 0-1 Ronald Clarijs, 1-1 en 2-1 Dennis Slooters, 2-2 Roy Belde, 3-2 Slooters.

Patrick Arnouts van Grenswachters is teleurgesteld: ,,Met een gelijkspel had ik kunnen leven, maar we verliezen door een treffer in de 88ste minuut. Erg zuur.''

NSV - DSE 1-1 (1-0) 1-0 Jelmer Akkermans, 1-1 Pieter Foesenek.

Volgens NSV-trainer Andy Wierikx behoort DSE tot de betere ploegen. ,,Ik ben doorgaans niet blij met een gelijkspel, maar deze keer kan ik ermee leven.''

Sprundel - HSC '28 5-0 (0-0) 1-0 Ruud van de Lindeloof, 2-0 Jovanni van Nijnatten, 3-0 en 4-0 Roy van den Broek, 5-0 Dairon Clarijs.

,,Het wachten was op de eerste goal. Ik wist dat we over HSC'28 heen zouden lopen als we de score hadden geopend", aldus Sprundel-trainer Jack Verlaar.