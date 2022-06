Sprundel leeft nog steeds, VVR degradeert: ‘Kwamen het hele seizoen tekort’

Zundert - Steen 1-3 (0-1). 1-1 Frenk Zagers.

Zundert maakte nog kans op de nacompetitie, maar volgens trainer Jack Sweres staan ze waar ze horen te staan. ,,We laten het hele seizoen teveel liggen tegen de onderste ploegen. Dan red je het niet om bovenin mee te doen.”

DSE - VVR 2-1 (0-0). 1-0 Pjotr Hendrickx, 1-1 Luc Schuit, Lucas Aarts.

Door een overwinning van concurrent Sprundel, degradeert VVR rechtstreeks naar de vierde klasse. Trainer Mark Schuiten spreekt van een zwarte bladzijde uit de historie van de club. ,,We kwamen het hele seizoen tekort. Vandaag hadden we met een overwinning directe degradatie kunnen voorkomen maar het zat er niet in.” ,,Sportieve plicht gedaan’’, begon DSE-trainer Peter Sweres. ,,Wij hebben geen nacompetitie dus er zat voor ons geen druk op de wedstrijd. We hebben gespeeld voor de winst. Het maakt ons niet uit wie er degradeert’’, vertelde Sweres.

Philippine - Groen Wit 2-1 (2-1). 2-1 Yassine el Allouchi.

Met nog een kans op het kampioenschap vond Martijn van Galen het een aparte wedstrijd. ,,We hadden nog ijdele hoop op puntverlies van Victoria'03, maar het was snel duidelijk dat het niet zou gebeuren. Daardoor was na rust het geloof een beetje weg en konden we niet terugkomen.”

Sprundel - Clinge 3-0 (1-0). 1-0 Bjorn Brouwers, 2-0 en 3-0 Hein Verhoef.



,,We leven nog’’, vertelde Sprundel-trainer Patrick Arnouts. ,,De doelstelling om niet direct te degraderen is behaald. We doen mee om in de derde klasse te blijven en wij hebben afgesproken om er vol voor te blijven gaan’’, verklaarde Arnouts.

Hoeven - Terneuzen 3-5 (1-1). 1-0 Erwin Roks, 2-2 Stijn Kerstens, 3-4 Rick Braspenning.

,,Er stond niks op het spel’’, vertelde Hoeven-trainer Gijs Smulders. ,,Je beloont de spelers die minder vaak spelen als afsluiting van het seizoen’’, aldus Smulders.

Schijf - HVV’24 2-2 (0-1). 1-1 Gilles Goorden, 2-2 Falco Potters.

,,Geen bijzondere eerste helft en in de tweede helft werd er meer risico genomen’’, vond Schijf-trainer Jan Hereijgers. ,,Als wij hadden gewonnen dan hadden we nog nacompetitie kunnen spelen maar een gelijkspel is gezien het spelbeeld de terechte uitslag’’, vertelde Hereijgers.