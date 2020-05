Sprundel keert na 15 jaar terug in de derde klasse: ‘Deze promotie vergeet je nooit meer’

SV Sprundel keert na 15 jaar terug in de derde klasse. De ploeg had een promotieverzoek ingediend en dat verzoek is door de KNVB gehonoreerd. ,,Zo wordt al ons werk toch beloond”, is trainer Paul van Buuren tevreden.

Een vertrouwd gezicht verlaat de vierde klasse. Sprundel is zo'n ploeg die je in een rijtje vierdeklassers standaard oplepelt. Sinds de eeuwwisseling speelde de ploeg bijna alleen maar op dat niveau. Twee keer kwam de dorpsclub uit in de derde klasse. Telkens duurde dat verblijf maar één seizoen. De laatste keer dat Sprundel in de derde klasse speelde, was in 2005.

Maar dat de ploeg toe was aan een terugkeer op een hoger niveau, bleek de laatste seizoenen. In 2018 sneuvelden de rood-zwarten in de nacompetitie, hetzelfde leed overkwam het elftal in 2019. Driemaal is scheepsrecht, zo moet men gedacht hebben. Afgelopen seizoen ging het Sprundel voor de wind. Met BSC en Nieuw Borgvliet werd gestreden om de titel, Sprundel verloor dit seizoen maar één keer.

Promotieverzoek

Door de coronacrisis ging een streep door de nieuwe promotiejacht. Maar toen bood de KNVB de clubs de mogelijkheid om een promotieverzoek in te dienen, omdat er elk jaar plekken vrijkomen in bepaalde competities. Sprundel deed dat, maar was niet de enige kanshebber in zondag 4B. Het gemiddelde aantal punten per wedstrijd moest doorslag geven.

Nieuw Borgvliet stond er qua doelsaldo eigenlijk beter voor. Maar de club uit Bergen op Zoom had geen promotieverzoek ingediend, zo bleek. ,,Wij willen graag op eigen kracht promotie naar de derde klasse afdwingen, in een competitie die helemaal afgemaakt wordt”, licht voorzitter Sjaak Tempelaars toe. ,,De technische commissie, de spelers en het bestuur hebben ervoor gekozen om ook volgend seizoen te starten in de vierde klasse.”

Geen platte kar

Dus ging het ticket naar Sprundel. ,,Daar zijn we hartstikke blij mee. Deze promotie vergeet je nooit meer. Mooi om op deze manier te promoveren is het niet, een platte kar zal er niet komen, maar op deze manier wordt al ons werk toch beloond. Alles klopte dit jaar, we lagen lang op koers voor de titel, dus we hebben het ook wel verdiend”, aldus Van Buuren.

Sprundel kijkt uit naar de derde klasse. ,,Wedstrijden tegen Schijf, VVR, DSE, Hoeven, Gastel. Het kan haast niet mooier.”