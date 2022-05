Sprundel geeft niet op, maar krijgt er wel zes om de oren

zondag 3AVoor Sprundel blijft de strijd tegen degradatie tot de laatste speeldag doorgaan. Directe concurrent VVR verloor, waardoor de spanning blijft. DSE wist na een aantal mindere wedstrijden drie punten te pakken, maar hield aan die pot wel twee blessures over. Schijf kende een ongelukkige middag en had op meer gehoopt tegen Groen Wit, dat nog mag hopen op de titel.

Clinge - DSE 1-3 (1-1). 1-1 Cas Nooren, 1-2 en 1-3 Pieter Foesenek.

,,Een rommelige eerste helft’’, vond DSE-trainer Peter Sweres. ,,Het was een goeie start. Vervolgens vergeten we te voetballen. We lieten Clinge langzaam in de wedstrijd komen. We kwamen zelfs op een 1-0 achterstand. Dan krijgen we er ook nog eens twee blessures bij. De eerste helft was erg ongeregeld. Gelukkig kwamen we goed uit de kleedkamer en hebben in de tweede helft de wedstrijd naar ons toe getrokken’’, aldus Sweres.

Terneuzen - Sprundel 6-1 (2-0). 4-1 Hein Verhoef.

,,We begonnen vrij goed’’, vertelde Sprundel-trainer Patrick Arnouts met een kleine lach. ,,We hadden na vier minuten al een honderdprocent kans, Terneuzen scoort daarna twee keer. Dan weet je dat de tweede helft lastig wordt. We stonden er niet als team en hebben uiteindelijk terecht verloren. Tegen de top vijf delven wij het onderspit. We moeten nu nog een keer alles geven. We geven zeker niet op’’, aldus Arnouts.

Groen Wit - Schijf 2-1 (0-0). 1-0 Abdel Zerai (pen), 2-0 Tijn van Galen, 2-1 Siebe Jacobs.

,,We konden redelijk wat kansen creëren in de eerste helft’’, vertelde Schijf-trainer Jan Hereijgers. ,,Het was een gelijkopgaande strijd. We krijgen dan een discutabele penalty tegen.Of het wel of geen hands was, blijft een discutabel. Dan moeten we in de achtervolging. Er werd meer risico genomen en dan krijgen we de 2-0 tegen. Uiteindelijk scoren we nog de 2-1 maar we hadden te weinig tijd om nog een gelijkspel eruit te trekken.’’, vond Hereijgers. Groen Wit-trainer Martijn van Galen vond dat zijn ploeg de slechtste eerste helft van het seizoen speelde, maar op karakter wisten ze toch te winnen. ,,Schijf zat er heel kort op en onze kwaliteiten kwamen er totaal niet uit vandaag. Het is wel mooi om te zien dat deze ploeg door voor elkaar te knokken alsnog zo’n pot kan winnen.”

Steen - UVV’40 2-1 (0-1). 0-1 Oscar Groothuis.

UVV’40 gaf een voorsprong uit handen en daardoor ligt degradatie nog steeds op de loer voor de ploeg van Joey Verhoeven. ,,Onze twee centrumverdedigers vielen geblesseerd uit en daarna verloren we de controle. De zekerheid was weg uit het elftal.”

VVR - Philippine 0-1 (0-1).

Het blijft spannend in de strijd om degradatie door het verlies van VVR. Trainer Mark Schuiten vond dat zijn ploeg wel een punt verdiend had. ,,De ploeg toonde veel inzet, maar het gaat steeds mis in de afronding van onze kansen. Het zit iedere keer net tegen voor ons.”

HVV’24 - Zundert 0-1 (0-0). 0-1 Wim Kas.

Door de overwinning op HVV’24 blijft Zundert meedoen om de laatste nacompetitieplek. Trainer Jack Sweres was dik tevreden met het vertoonde spel. ,,Ik vind HVV’24 een van de beter voetballende ploegen in de competitie, maar door hard te werken hebben we verdiend gewonnen. We gaven weinig weg en hadden er zelfs nog wel een paar goals bij kunnen maken.”

Victoria’03 - Hoeven 1-0 (1-0). 1-0 Jovanni van Nijnatten.

Verslag volgt.