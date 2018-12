Sprundel boekt derbyzege tegen RSV, tiental Gesta houdt punt over

BSC - GESTA 2-2 (1-1) 1-0 Steven van Ginderen, 1-1 Sven van Dun, 1-2 Jules van Rijsbergen, 2-2 Wout Schrauwen.

GESTA kwam na rust met tien man te staan, maar de ploeg van trainer Anjo Wintermans kwam toch op voorsprong. ,,Na rust hadden we de boel op scherp gezet. De rode kaart was terecht, maar met tien man maakten we het BSC toch moeilijk. We bleven doorgaan en BSC kon geen vuist maken. Na de 1-2 probeerden we het dicht te houden.”

DSE - Wernhout 2-1 (2-1) - 1-0 Pjotr Hendrikx, 2-0 Romek van der Put, 2-1 Maikel Zagers.

,,We hadden moeite met het kunstgras van DSE. Daardoor gaven we in de eerste twintig minuten de wedstrijd uit handen”, aldus Wernhout-trainer Marc van der Linden.



Grenswachters - GSC/ODS 1-1 (0-1) 0-1 GSC/ODS, 1-1 Robin van As.

,,Er zit een stijgende lijn in ons spel dat we moeten uitdrukken in zeges”, zei Grenswachters-trainer Patrick Arnouts.

HSC’28 - Noordhoek 2-1 (0-1) 0-1 Willem van Eekelen, 1-1 Sander Feijen, 2-1 Bram van den Bent.

HSC’28 heeft goede zaken gedaan in strijd tegen degradatie. ,,We kwamen beter uit de kleedkamer en hebben verdiend gewonnen”, stelde HSC'28-trainer Johan Claassens.

NSV - DIOZ 1-0 (1-0) 1-0 Arno van Gastel (pen.).

,,We hebben DIOZ te lang in leven gehouden”, zei NSV-trainer Andy Wierikx. ,,We hebben vijf keer oog-in-oog gestaan met de doelman, maar hij pakte alles.”

SC Emma - Achtmaal 4-0 (2-0) 1-0 Joey Steenbakker, 2-0 Cristina Shendro, 3-0 Michel van Pelt, 4-0 Gendrik Laclé.

,,De 2-0 viel vlak voor rust, echt een tegenvaller. In deze wedstrijd hadden we zeker een doelpunt verdiend. Dat we deze wedstrijd verliezen is geen schande”, aldus Achtmaal-trainer John van Aert.

RSV - Sprundel 0-1 (0-0) 0-1 Wesley Heijnen.

De wedstrijd in Rucphen begon zeer stroef. Beide ploegen creëerden weinig kansen en van een keiharde derby was totaal geen sprake. In het tweede bedrijf werd de wedstrijd wat aantrekkelijker. Vijf minuten na rust wist Wesley Heijnen de enige goal van de wedstrijd te maken.