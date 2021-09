Sprangers pakt pingel voor Dongen maar moet in slotfase toch incasseren

Het was een flinke domper, moest trainer Osman Erbas in de bus richting Dongen toegeven. Ruim negentig minuten was de wedstrijd oud toen invaller Roman Talboom één op één richting het vijandelijke doel ging om de wedstrijd in het slot te gooien. De bal belandde in het zijnet. In de laatste aanval van EVV ging-ie er wél in: 1-1. ,,En we hebben meer kansen gehad hoor. We moeten zo'n wedstrijd gewoon op slot gooien, zeker tegen een verdedigend spelende tegenstander als EVV.”