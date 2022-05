Sportpark Akkermolen is een haast onneembaar fort: ‘Thuis is Moerse Boys bijna onverslaanbaar’

amateurvoetbal Nul punten, 85 tegengoals en assistent-trai­ner in de spits bij Irene'58: ‘Alles op een frisse, nieuwe start in het zaterdag­voet­bal’

Negentien duels op de teller, nul punten. 85 tegengoals. Talloze blessures. Het is kommer en kwel bij derdeklasser Irene’58 uit Den Hout. Een rampseizoen. Misschien wel het slechtste in de historie van de sympathieke dorpsclub. Toch klinken er ook positieve geluiden: ,,Uitzingen en met heel veel goede zin aan het zaterdagvoetbal in de vierde klasse beginnen.”

