Sportief gebaar Klundert eindigt in vijandelijk doel: ‘Ik dacht meteen aan Vertonghen’

Het gesprek vooraf ging voornamelijk over de opmerkelijke afwezigheid van Chris van Persie. De speler van Seolto liep in de laatste wedstrijd van het vorige seizoen tegen zijn vierde gele kaart op en moest daardoor een wedstrijd aan de kant zitten. Van Persie dacht zijn schorsing in het bekertoernooi te hebben uitgezeten totdat bleek dat zijn straf enkele geldig was in de reguliere competitie. Een domper voor de ploeg van Jack Beusenberg, die pas in de week van de seizoensopener hier achter kwam.

Het gemis van Chris van Persie en nog vier geblesseerden was vooral in de beginfase van de verder tamme derby zichtbaar. Al na drie minuten wist Loïc Luzolo de score te openen nadat Stijn Visser de bal op een presenteerblaadje aangaf. Visser en Luzolo stonden volgens de grensrechter buitenspel, maar de scheids negeerde het vlagsignaal en keurde de 1-0 goed.

Vertonghen-scenario

In de Klundertse kantine zal er nog even worden nagesproken over het tweede doelpunt van Loïc Luzolo. Vlak na de 2-0 van Jeffrey van Wingerden wilde de spits de bal sportief teruggeven nadat Seolto de bal buitenschoot voor een blessurebehandeling. Onbedoeld vloog de bal over Ruud Hendrikx heen in het lege doel: 3-0. “Ik dacht gelijk aan Jan Vertonghen destijds tegen RKC”, lachte Luzolo na afloop. “Ik wipte de bal zachtjes richting hun doel zodat we de tijd hadden om rustig terug te lopen. Ik keek om en zag tot mijn verbazing dat de keeper de bal uit het net viste.” De scheidsrechter legde na afloop dat hij niks anders kon doen dan volgens de regels fluiten en de bal goedkeuren.

Klundert gaf vervolgens, tot groot ongenoegen van het oudere deel van het publiek, de 3-1 cadeau. Patrick de Klerk mocht solo richting het doel dribbelen en de bal binnenschieten. De 3-1 leek Seolto even vleugels te geven, helemaal toen Klundert-aanvoerder Grace Kitenge zijn tweede gele kaart kreeg een kwartier voor tijd en moest vertrekken. Het slotoffensief was echter niet sterk genoeg om Klundert in gevaar te brengen.