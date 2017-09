Spits Van Caam knoopt er bij Gastel nog een jaartje aan vast

Van Caam zit weer lekker in zijn vel. ,,Leuk dat die kleine me nog in het eerste bezig kan zien.'' Meer dan driehonderd wedstrijden voor Gastel heeft Van Caam op zijn naam. Nog steeds is hij spits. En ondertussen is hij ook veruit de nestor van het team. Van een generatiekloof heeft hij geen last. ,,We hebben het over voetbal, koetjes en kalfjes. Wat ook leuk is: die jonge gasten een beetje voor de gek houden. Maar ze zijn ook leergierig en kunnen een lekker balletje trappen, dat scheelt.''

Van Caam is gangmaker in de kleedkamer, en hij is een garantie voor doelpunten. Hoewel, zondag in de met 3-2 gewonnen partij tegen RBC bleef hij droog staan. Van Caam zit er niet mee. ,,Als anderen ze er in leggen, heb ik daar geen moeite mee.'' De start van het seizoen tegen de hoog aangeschreven promovendus uit Roosendaal was volgens Van Caam veelbelovend. ,,Je kon zien dat we als team stappen hebben gemaakt. We stonden lang achter, toonden veerkracht. Vorig jaar zouden we dat potje nog verloren hebben.''

Gejuich op de tribune

Volledig scherm Pascal van Caam op archiefbeeld uit 2015. © peter van trijen/het fotoburo Hoofdtrainer Peter Kepers, in de rug gesteund door zijn assistenten Harry Tak en Richard Mol, weet volgens Van Caam de juiste snaar te raken. ,,Ze dwingen ons tot het uiterste.'' De inbreng van het duo Tak en Mol is belangrijk. ,,Dat zijn Gastelaars, jongens die hier gespeeld hebben. Echte clubmensen, dat typeert deze vereniging. Dat kon je ook zien toen we zondag dat winnende doelpunt maakten. Dat uitbundige juichen op de tribune, recht uit het hart, daar kreeg ik kippenvel van.''



Zelf is Van Caam bezig aan zijn zeventiende seizoen in de hoofdmacht. Coach Reinald Boeren liet hem destijds debuteren. De spits maakte zelfs nog even de gouden tijd in de tweede klasse mee. Hij heeft nooit aan een overstap naar een andere club gedacht. ,,Maar ik ben ook nooit gebeld.''

Hoeven

Komende zondag bij Hoeven moet de goede start worden voortgezet. Peter Kepers was zaterdagavond een aandachtig toeschouwer bij de door Hoeven met 1-4 gewonnen partij op Hulsdonk. Van Caam: ,,Het zijn door de jaren heen altijd leuke potjes tegen Hoeven. Ze hebben eigenlijk steeds wel een goede ploeg, met net als wij veel jongens van het eigen dorp.'' Hoe hoog Gastel dit seizoen de lat legt? Van Caam is voorzichtig. ,,We zijn vorig jaar op het nippertje derdeklasser gebleven. Dan moet je nu niet gaan roepen dat we voor de top-vier gaan. Andere ploegen hebben daar meer recht op. Als we in de middenmoot eindigen, vind ik het mooi.''