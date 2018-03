Spits Tom de Bonte keert na vijf jaar terug bij Halsteren

transferTom de Bonte (25) keert na vijf jaar terug bij Halsteren. De spits uit Woensdrecht komt over van zaterdag eersteklasser Kloetinge, waar hij momenteel clubtopscorer is met tien goals. Hij moet de hoofdklasser van de broodnodige doelpunten gaan voorzien.

De Bonte speelde in de B-jeugd en A-jeugd van Halsteren. Kees de Rooij haalde hem als zeventienjarige naar de senioren in het seizoen 2010-2011. In zijn tweede seizoen droeg hij met zijn 18 competitiedoelpunten voor een groot deel bij aan de titel in de tweede klasse. Het jaar later, onder Peter Maas, degradeerde Halsteren weer uit de eerste klasse.

,,Ik heb zes, zeven jaar bij Halsteren gespeeld, maar ben daarna vertrokken naar een club op een hoger niveau. Goes speelde destijds in de hoofdklasse. Nu speel ik met Kloetinge in de eerste klasse en wil ik graag nog een keer terug naar die hoofdklasse. Met Halsteren heb ik die zekerheid en nog kans op een stapje hoger. Vandaar de keuze om terug te keren", licht de spits toe.

,,Ik bewaar goede herinneringen aan Halsteren. Daar heb ik de kans gehad om me als eerstejaars A-speler in het eerste te bewijzen. Bovendien werden we kampioen in de tweede klasse", aldus De Bonte over zijn tijd op De Beek. In zijn laatste jaar speelde hij met Thomas van der Spek en Perry Bierkens, die ook dit seizoen in het geel-zwart spelen. Na drie seizoenen en 32 goals vertrok hij in 2013.

Zijn vertrek naar Goes pakte goed uit. In de hoofdklasse was hij, ondanks de degradatie van de ploeg, goed voor achttien goals. Via Dosko (tien treffers in de hoofdklasse) en opnieuw Goes kwam hij bij Kloetinge terecht. Bij de zaterdag eersteklasser is hij bezig aan zijn tweede seizoen. ,,Kloetinge is een prachtige club, met mooie supporters. Het zou heel mooi zijn als ik kan afsluiten met promotie naar de hoofdklasse."

Doelpunten

De Bonte weet waarvoor hij gehaald is. ,,Ik kom het best tot mijn recht in de spits. Uit de statistieken blijkt dat Halsteren moeilijk scoort. Als spits ben ik natuurlijk gehaald om doelpunten te maken."