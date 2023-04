Spits Barry Perk (44) toont zijn kunstwerkjes nog altijd in het West-Brabantse amateurvoetbal: 'Door het schilderen blijf ik fit’

Vierde divisie Zuivere hattrick Jaouad Chraou draagt bij aan ruime zege Halsteren

Bij rode lantaarndrager RKZVC kon Halsteren een 0-5 zege bijschrijven. De overwinning kwam niet zonder slag of stoot tot stand. Halverwege was er in het in de Achterhoek gelegen Zieuwent nog niet gescoord. Met een zuivere hattrick brak Jaouad Chraou de ban. Halsteren-coach Erwin de Nijs was blij met de tweede helft van zijn ploeg. ,,Toen deden we alles goed.’’