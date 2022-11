Spelhervatting nekt Unitas’30 opnieuw: ‘Kwamen afspraken weer niet na’

Derde klasse B Waspik koploper af na nederlaag tegen FC Dordrecht: ‘We gaan gewoon voor handhaving’

Het was op papier een topper. Lijstaanvoerder Waspik tegen de amateurs van FC Dordrecht, die met slechts twee punten achterstand op de koploper naar Brabant waren afgereisd. Hoewel Waspik-trainer Emiel Heefer geen titelaspiraties heeft en zijn ploeg als underdog zag, werd het toch een spannend duel waarin de beslissing pas in blessuretijd viel in Dordts voordeel: 1-2.

6 november