Spelersgroep OVV’67 overtuigt Piet Gabriëls bij te tekenen

Hoofdklas­sers: KNVB aan zet voor samenvoe­ging zaterdag- en zondagdivi­sies

19 februari De KNVB krijgt de opdracht verder onderzoek te doen en een concreet plan uit te werken voor een gecombineerde regionale indeling van de hoofdklassen in het amateurvoetbal. Dat is de uitkomst van een bijeenkomst van de clubs uit de hoofdklassen, maandagavond in Nijkerk.