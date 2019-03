Spelers SSW gaan met elkaar op de vuist: ‘Te bizar voor woorden’, De Schutters boekt eerste zege

DEVO - PCP 0-2 (0-0) 0-1 Soufiane Meydubi, 0-2 Rivet Nefuani.

,,We hebben veel te weinig gescoord, pas in de laatste twintig minuten vielen de goals”, gaf PCP-trainer Peter Maaskant aan. DEVO-leider herkent zich in de woorden van Maaskant. ,,PCP spaarde ons in de eerste helft. De tegentreffers vielen pas in de slotfase. Dat maakt dit verlies wel extra zuur, gelukkig mogen we volgende op herhaling in Breda.