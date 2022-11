Spektakelstuk levert Rijen geen overwinning op: ‘Het was verschrikkelijk’

Tweede klasse D Aanvallend Rijen en Oosterhout delen de punten: ‘Tijd dat we onszelf belonen’

Rijen en Oosterhout hielden elkaar in evenwicht in een boeiend duel. Beide teams durfden aanvallend te spelen, wat zorgde voor een open wedstrijd. TSC gaf een goed vervolg aan de derby-overwinning van vorige week en Gilze komt door een nederlaag bij SVSSS verder in de problemen.

20 november