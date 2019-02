Speeldagenkalender 2019-2020: amateurvoetballers beginnen weer half september

De tweede en derde divisie beginnen in het weekend van 24 en 25 augustus. Een week later, het weekend van 31 augustus en 1 september, vangt de hoofdklasse aan. In datzelfde weekend begint ook het bekertoernooi voor de overige teams. De andere competities in Zuid 1 (eerste tot en met vijfde klasse) starten in het weekend van 21 en 22 september.