Specialist Van de Kreeke laat het weer zien bij ASWH: zo schiet je een vrije trap binnen

zondag 2E Sarto springt over Roosendaal en Cluzona heen, Madese Boys geeft voorsprong uit handen bij Beek Vooruit

3 november In de strijd om de eerste periodetitel slikte Cluzona in blessuretijd een mogelijk dure tegentreffer. Ook Roosendaal zag koploper Sarto twee punten uitlopen nadat het zelf met 1-1 gelijkspel tegen VOAB. Sarto won bij FC Tilburg en krijgt volgende week zondag VOAB over de vloer in het laatste weekend van de eerste periode.