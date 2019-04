Spanning is te snijden: Brabantse titelkandidaten zaterdagavond in actie

hoofdklasse BAls om 18:00 vanavond de zaterdagse speelronde in de Hoofdklasse B Zondag af wordt getrapt, zal op alle velden de spanning te snijden zijn. Vijf wedstrijden voor het einde van de competitie zitten de ploegen ongekend dicht bij elkaar in de top van het klassement. Welk van de Brabantse clubs heeft de beste papieren voor de titel?

Gebaseerd op de resultaten van vorige week zullen Halsteren en Gemert, die allebei overtuigend hun wedstrijden wonnen, vanavond het morele voordeel hebben bij het ingaan van de speelronde. Baronie kreeg, na twee gelijke spelen op rij, op eigen veld een gigantische tik te verwerken van Groene Ster, en het is de vraag of trainer Jurriaan van Poelje in een kleine week het tij heeft weten te keren in zijn spelersgroep. Baronie, dat op dit moment in puntentotaal nog wel koploper is, trekt vanavond naar Unitas, de huidige nummer vijf van het klassement. Het duel in Breda tussen deze twee ploegen eerder dit seizoen eindige in een 2-0 overwinning voor Baronie, maar de uitwedstrijd zal zeker geen makkelijke avond worden voor de koploper.

Gemert, dat op dit moment op een derde plaats staat, gaat vanavond op bezoek bij het laag geklasseerde RKAVV, waar de zwart-witten eerder dit seizoen met 2-0 van wonnen door twee doelpunten van Ralf Kemper.

Halsteren heeft op papier de makkelijkste pot op het programma staan: een uitwedstijd tegen hekkensluiter De Meern. De thuiswedstrijd in december van vorig jaar eindigde in een comfortabele 4-1 overwinning voor Halsteren, en trainer Ruud Pennings zal met het oog op de titelstrijd absoluut geen punten willen laten liggen bij de rode lantaarn. Het is nog onzeker of aanvalsleider Thijs van Pol in actie komt. De topschutter viel zondag, na twee treffers, uit vanwege klachten aan de hamstring. Trainer Reinald Boeren beslist vlak voor de aftrap of het meespelen van Van Pol verantwoord is. De spits nam afgelopen week gas terug, om zo snel mogelijk te herstellen.

Groene Ster

En dan is er ook nog Groene Ster, dat na de 2-7 overwinning op Baronie misschien wel de grootste titelkandidaat is. De Limburgers komen vanavond niet in actie, en kunnen daarmee extra rust pakken op weg naar hun eerstvolgende wedstrijd, zondag 5 mei op bezoek bij Minor.

Het moet een ongekende luxe zijn voor de ploeg van trainer Maurice Verbunt: eerst de koploper op eigen veld vernederen, daarna een paar weken goed uit kunnen rusten en achteroverleunend kijken of de concurrenten misschien ergens nog punten laten liggen. Eén ding is zeker: na dit weekend weet Groene Ster in ieder geval van welke Brabantse ploeg ze het meeste te vrezen hebben tijdens het restant van de ongekend spannende ontknoping in de Hoofdklasse B.