Solide Dongen-back Kazanci beleeft prachtig weekend

The White Boys Poolse trots van Was­pik-Bo­ven, Gloria UC geklopt

2 december Communicatieproblemen zijn een bekend probleem dit seizoen bij The White Boys, maar dat neemt men op de koop toe. Trainer/speler Pawel Semik fungeert als doorgeefluik voor de vijfdeklasser, volledig bestaande uit Poolse spelers. Bij The White Boys waren ze maar wat blij met de komst van de voormalige spelers van Broekhoven: in de afgelopen seizoenen had de club geen ploeg in de standaardklasse. The White Boys was zowaar favoriet tegen OVV’67.