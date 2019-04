Smerdiek stunt tegen koploper en stelt degradatie, Prinsenland blijft steken op gelijkspel

WHS-De Fendert 2-0 (1-0) 1-0 Arvin de Witte, 2-0 Jeremy de Witte.

Pas in de extra tijd viel de beslissing, hoewel WHS legio kansen had weten de te creëren. Coach André Maas van het wegzakkende De Fendert maakt zich zorgen. Zijn ploeg dreigt alsnog in de nacompetitie terecht te komen. ,,De komende wedstrijd tegen Noad wordt een echt 6-puntenduel.’’

Noad’67-DHV 3-2 (2-2) 0-1 Dennis Kortsmit, 1-1 Rob den Engelsman, 1-2 Jordi Lokers, 2-2 Frank den Engelsman, 3-2 Frank den Engelsman.

DHV-coach Edwin Kock was des duivels vanwege de 2-2 door Frank den Engelsman. Zijn team wilde de bal uit spelen vanwege een blessure, Noad nam de aanval over een scoorde. ,,Een kansloze en irritante club’’, oordeelde Kock. ,,Ik ben blij dat ik over een paar wedstrijden van dit wereldje af ben.’’

Smerdiek-DFC 4-1 (2-1) 0-1 Colin Reening, 1-1 Niels Lindhout, 2-1 Julien Vermeulen, 3-1 Julien Vermeulen, 4-1 Julien Vermeulen.

Smerdiek overleefde een vroege Dordtse openingstreffer en kwam met een mooie vrije trap van Niels Lindhout op gelijke hoogte. ,,Fijn krulletje over de muur, in de kruising’’, schilderde coach Bram Kot de gelijkmaker. De 1-1 was volgens Kot meteen de ommekeer in het duel. ,,We trokken het helemaal naar ons toe.’’ Julien Vermeulen zorgde voor de 2-1-ruststand en sloeg na de pauze nog eens tweemaal toe. ,,Zij hebben totaal niets ingebracht’’, zei Kot. Op het laatste moesten de Dordtenaren ook nog met tien man verder, na een rode kaart (2x geel). Met uitvallen kwam Smerdiek keer op keer gevaarlijk voor het doel. ,,We hebben wel acht goede kansen gehad.’’

ZSC’62-Klundert 4-2 (1-1) 1-0 Mike de Voogd, 1-1 Bas Schuurmans, 2-1 Michiel Schipper, 3-1 Barry van der Stel, 3-2 Loïc Luzolo, 4-2 Jos Erades.

Klundert liet zich na de hervatting aftroeven, hoewel Loïc Luzolo nog eventjes tegensputterde. De ploeg van Marco van Dijnsen speelt nergens meer voor.

Kogelvangers-Prinsenland 0-0 (0-0).

Prinsenland-coach Daan Uithof zag zijn team domineren. ,,Wij bepaalden alles op het veld, maar vergaten de trekker over te halen. Ik miste bij ons het heilig vuur om te winnen.’’

Wieldrecht-Halsteren 1-1 (0-1) 0-1 Mike de Nijs, 1-1 Armando Tuur.

Bij Halsteren overheerste het gevoel dat er meer in had gezeten. Pas zes minuten voor het einde kwam de thuisclub langszij: 1-1.

Dubbeldam-Seolto 1-3 (0-1) 0-1 Sebastian Stoop, 0-2 eigen doelpunt, 1-2 Leon van der Weyden, 1-3 Rowan Pruysers.

Kort na de Dordtste aansluitingstreffer rondde Rowan Pruysers een fraaie aanval af: 2-3. Ook Sebastian Stoop was weer belangrijk door het eerste Zevenbergse doelpunt voor zijn rekening te nemen. Seolto-coach Jack Beusenberg was blij met de driepunter, ook al omdat hij zelfs spelers van het derde elftal had moeten opstellen. ,,Supergoed gedaan.’’