Smerdiek maakt verschil voor rust en zet inhaalduel om in driepunter

Smerdiek – Rillandia 2-1 (2-1). 0-1, 1-1 en 2-1 Yoan Pan.

De thuisclub maakte het verschil al in de eerste helft. ,,Hoewel we eerst op achterstand kwamen was het betere van het spel voor ons. Voetballend was het redelijk, we herstelden ons in ieder geval wat na het teleurstellende gelijkspel van zaterdag. In de tweede helft zakten we iets terug, maar is de overwinning nooit in gevaar geweest,” vond Smerdiek-trainer Marc de Weerd. Door de zege wipt de thuisclub over SPS naar de vierde plaats in het klassement, op respectabele achterstand van de top drie.