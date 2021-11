Smerdiek laat koploper Kruiningen bibberen, The Gunners maakt pas op de plaats en Internos scoort er weer op los

4B, 4C, 4DSmerdiek was gistermiddag in 4B dicht bij een stunt op het veld van het ongenaakbare Kruiningen, maar verloor uiteindelijk met 3-2. In 4C pakten FC Bergen en Lepelstraatse Boys het eerste punt in het onderlinge duel, 1-1. Daarnaast won Internos weer eens met een monsterscore en verloor The Gunners. Bekijk hier de uitslagen in 4B, 4C en 4D

Kruiningen - Smerdiek 3-2 (1-0). 1-0 Sander Rijk, 1-1 Sander van ‘t Hof, 2-1 Thomas Paauwe, 3-1 Joel Danielse, 3-2 Van ‘t Hof (pen.). Het was een duel waarin de bezoekers niets te verliezen hadden, en dat was duidelijk te zien op het veld, vond Smerdiek-trainer Marc de Weerd: ,,We hebben er alles aan gedaan, keihard gewerkt voor een resultaat waar we gezien het spelbeeld eigenlijk recht op hadden. Dat Kruiningen blij was met de zege was duidelijk te zien na afloop.”

De thuisclub kwam in een gelijkopgaande eerste helft op voorsprong, maar die achterstand trok Smerdiek via een kopbal van Van ‘t Hof weer recht. Meteen daarop werd het weer 2-1, tot verbazing van De Weerd: ,,Onze doelman werd bij een hoekschop duidelijk door twee man tegengehouden binnen het vijfmetergebied. De scheidsrechter zei echter dat hij het niet kon zien. Zonde want op dat moment hadden we de wedstrijd in onze greep.” Ondans de tegenslag richtte Smerdiek zich opnieuw op maar liep het tegen een counter aan. De strafschop voor 3-2 verkleinde daarna alleen het verlies.

Het duel tussen SPS en De Westhoek werd afgelast.

VVC’68 - Alliance 2-0 (1-0). 1-0 Jeroen Augustijn (pen.), 2-0 Toni Ngombo. ,,Een terechte zege, op een ongelofelijk slecht bespeelbaar veld,” vond VVC-trainer Marco Ernest. ,,De meest aanvallende ploeg heeft gewonnen,” Collega Marco Klijs was het alleen eens over de staat van het veld: ,,Schandalig dat veld. Uiteindelijk verliezen we hier van onszelf door twee goals onnodig weg te geven. Ik had eigenlijk nooit het gevoel dat we hier zouden verliezen, maar veel verder dan een schot van Maikel Ubbink op de kruising en de rebound daarvan op de paal kwamen we niet echt.”

FC Bergen - Lepelstraatse Boys 1-1 (0-1). 0-1 Michael Maaskant, 1-1 Aimen Messaoud. ,,Er zat wat meer in vandaag,” vond assistent Patrick Nuijes van FC Bergen. ,,Met name voor rust hadden we het betere van het spel, maar de scherpte voor het doel ontbrak. Uiteindelijk mogen we nog blij zijn dat Lepelstraat nog een penalty miste.” Jako Kouwen, trainer van de bezoekers hield een dubbel gevoel over aan het duel: ,,Blij met het punt maar we vergeten onszelf te belonen. We zijn in totaal vier keer alleen voor hun doelman gekomen, Rob Wijmans miste een strafschop en in de slotminuut haalden zij nog een bal van de lijn.”

Internos - Welberg 14-0 (5-0). 1-0, 2-0 en 3-0 Sven van Zwam, 4-0 Morris Meesters, 5-0 Van Zwam, 6-0 Meesters, 7-0 en 8-0 Jaye Musters, 9-0 Van Zwam, 10-0 en 11-0 Danny Poppelaars, 12-0 Bart Boeren, 13-0 Poppelaars, 14-0 Rick van Oostende. ,,Complimenten voor mijn ploeg, ze zijn ondanks de grote voorsprong negentig minuten geconcentreerd gebleven. Verder was het verschil uiteraard enorm,” aldus Internos-trainer Paul van Dijk.

Toon Magielse, trainer van Welberg was gematigd tevreden: ,,Tegen zulke wedstrijden telt voor ons alleen zoveel mogelijk tegenhouden. Ik kan niet meer zeggen dat ze bij ons hun uiterste best hebben gedaan, voor rust kregen we zelfs nog enkele kansjes.”

Steenbergen - DHV 5-1 (1-0). 1-0 Thijs Zantboer, 2-0 Jordy Dam, 3-0 Zantboer, 4-0 Boudein Bickel, 4-1 Edgar van der Giesen, 5-1 Mike de Hoog. ,,Een terecht verlies, we liepen in de val. Tegen Steenbergen moet je de ruimtes klein houden, dat konden we vandaag onvoldoende. Daar maken zij met hun snelle voorhoedespelers meteen gebruik van,” aldus DHV-trainer Erik van der Giesen.

Stavenisse - Brouwershaven 0-4 (0-1). De thuisclub kon het in de eerste helft nog bolwerken, maar zag de bezoekers na de thee uitlopen.

The Gunners maakt pas op de plaats, Oosterhout wint bij SCO

The Gunners speelde een goede wedstrijd tegen koploper DESK, maar moest met een nederlaag van het veld stappen (0-1). In de Oosterhoutse derby tussen SCO en Oosterhout trokken de bezoekers van v.v. Oosterhout aan het langste eind (1-3). Olympia’60 versloeg Rijen met 0-11. Dongen deelde de punten met Berkdijk (1-1) en Boeimeer-trainer Jurian van Ham debuteerde met een 3-1 nederlaag.

Zaterdag vierde klasse D

SCO - Oosterhout 1-3 (0-1). 0-1 Stefan Kok, 0-2 Tim van Dam, 1-2 Mees de Leijer, 1-3 Van Dam. SCO - Oosterhout is de zaterdagderby in de gemeente Oosterhout, maar zo voelde het voor Oosterhout meer dan voor SCO. Dat lieten de spelers ook op het veld blijken. Waar SCO naïef speelde, haalde Oosterhout alles uit de kast om de duels te winnen en drie punten mee naar huis te nemen.

,,Het was een wedstrijd van jongens tegen mannen”, had ook Oosterhout-trainer Ahmet Türkücü gezien. ,,Een derby met veel passie en strijd aan onze kant en veel duels.” Oosterhout kwam op 0-1 nadat een ingestudeerde corner door Stefan Kok binnen werd geschoten. ,,Daar hebben we veel op geoefend, een hele mooie goal”, vertelde Türkücü tevreden. ,,Bij de 0-2 zat het ons mee.” Dat had de trainer goed gezien, want een duwfout van de Oosterhouters werd niet afgefloten door de scheidsrechters. SCO protesteerde, maar moest toch de 0-2 slikken.

,,Daar heeft onze jonge ploeg het lastig mee. Als we een tegendoelpunt krijgen kunnen we daar maar moeilijk mee omgaan”, vertelde SCO-coach Edwin Verheijen. Maar SCO herstelde zich en was de tweede helft heer en meester. ,,We hebben voetballend laten zien, dat het goed in elkaar zit bij ons. We vergeten onszelf alleen te belonen, we moeten het geluk meer afdwingen”, oordeelde Verheijen.

Mees de Leijer bracht de spanning heel even terug, maar een paar minuten later schoot Tim van Dam Oosterhout alweer op 1-3. ,,Vervolgens was het voor ons vrouwen en kinderen eerst, goed gevoetbald hebben we niet meer”, bekende Türkücü. ,,Oosterhout heeft een oudere ploeg, met veel spelers in de nadagen van hun carrière, maar die weten wel de strijdvaardigheid op te brengen om het ons moeilijk te maken”, concludeerde Verheijen.

Zo stond SCO met lege handen en vierde Oosterhout de overwinning. ,,We zaten in een mindere fase, dan is winnen het beste medicijn”, concludeerde Türkücü tevreden.

,,Het is frustrerend hoeveel verliespunten we hebben, maar als je naar ons spel kijkt, moet het een keer onze kant op vallen”, hield Verheijen hoop.

SSC’55 - Boeimeer 3-1 (1-0). 1-0 Thimo van de Laar, 1-1 Mikey Damen, 2-1 Maarten de Jong, 3-1 Frank ter Schiphorst. Bij Boeimeer maakte Jurian van Ham zijn debuut als hoofdtrainer. Boeimeer moest op zoek naar een nieuwe coach voor het eerste team nadat Meindert Dijkstra stopte. Even was onzeker of het eerste team nog wel door zou gaan, maar de club heeft besloten de O23 op te heffen en de spelers door te schuiven naar het eerste team.

Van Ham is een bekende binnen de club, traint al jarenlang verschillende (jeugd)teams en blijft in ieder geval tot aan de winterstop hoofdtrainer. ,,De jongens van de onder 23 zijn voetballend heel goed, maar moeten nog de omschakeling naar het seniorenvoetbal maken”, vertelde Van Ham na de nederlaag bij SSC’55.

Samen met de kern van Boeimeer die overgebleven is van het eerste team heeft Van Ham vertrouwen in de toekomst. ,,De eerste helft waren we nog slordig aan de bal en was SSC’55 sterker in de duels. De tweede helft waren we heel goed, dat biedt houvast voor de komende wedstrijden.” Nadat Mikey Damen Boeimeer op gelijke hoogte had geschoten, kreeg Boeimeer kansen op de 1-2, die werden niet benut. Aan de andere kant viel de 2-1 wel en uiteindelijk ook nog de 3-1 in de blessuretijd.

The Gunners - DESK 0-1 (0-0). The Gunners speelde in eigen huis een goede pot tegen koploper en de gedoodverfde kampioenskandidaat DESK. ,,We hadden minimaal een gelijkspel verdiend, maar ik ben niet boos of ziek van de nederlaag. Ik ben trots op mijn ploeg”, vertelde The Gunners-coach Brian Piris na afloop. Bij een 0-0 stand kreeg The Gunners kansen om op voorsprong te komen, maar dat lukte niet. ,,En zoals een oude voetbalwijsheid luidt, weet je dat die goal dan aan de andere kant gaat vallen”, aldus Piris.

Rijen - Olympia’60 0-11 (0-4). 0-1 Merlijn Biemans, 0-2 Ayhan Uslu, 0-3 Kevin van Venrooij, 0-4 Nick van Wanrooij, 0-5 Thieu van de Bruggen, 0-6 Van Wanrooij, 0-7 Osman Aslan, 0-8 en 0-9 Van Wanrooij, 0-10 e.d. 0-11 Uslu. ,,De eerste helft konden we nog aardig mee, de tweede helft waren we moe, op”, vertelde Rijen-coach Hans van den Nieuwenhuizen. Eenzelfde spelbeeld had Olympia’60-coach Mo Duzgun gezien. ,,We hadden de eerste helft moeite om het spel te maken. Na de rust ging dat beter. De score had hoger uit kunnen vallen, maar Rijen had een goede keeper op goal staan.”

Dongen - Berkdijk 1-1 (1-0). 1-0 Freek Dingemans, 1-1 Jork Verhoeven. Dongen begon goed aan de wedstrijd en kwam al snel op voorsprong, maar gaf de wedstrijd in de tweede helft uit handen. ,,We hadden het heel lastig. Berkdijk zette hoger druk, daar konden we niet onderuit voetballen en we speelden te veel tegen onszelf”, vertelde Dongen-coach Luke van Overbeek na afloop. ,,Uiteindelijk komen we nog goed weg, want onze keeper heeft nog een paar cruciale reddingen verricht tegen het einde van de wedstrijd. Vandaag was zo’n dag dat het niet lukte.”