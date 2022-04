Smerdiek grijpt naast periodetitel, na belabberde start

Vierde klasse B

Smerdiek - De Westhoek 2-2 (0-2). 0-1 Dylon Adelaar, 0-2 Andres Jonker, 1-2 Sander van ‘t Hof, 2-2 Dennis Moerland. ,,Je zou toch denken dat je bij een kans op een periodetitel erg scherp start, maar dat was geenszins het geval,” aldus trainer Marc de Weerd. Na rust was de thuisclub duidelijk de betere, maar verder dan 2-2 kwam Smerdiek niet, ook al omdat bij een overtreding binnen het strafschopgebied de bal erbuiten werd gelegd. Het gelijkspel kostte Smerdiek de periodetitel, die nu bij WIK’57 in de schoot viel.

Waarde - Stavenisse 4-0. Rillandia - SPS 1-6 (0-5). 0-1 en 0-2 Arjen de Heer, 0-3 René de Groen, 0-4 De Heer, 0-5 Andries de Jong, 1-5, 1-6 De Heer. ,,De eerste helft hebben we een door afwezigen gemankeerd Rillandia van de mat gespeeld. Na rust daalde het niveau. Een welkome opsteker na de zeperd van vorige week,” aldus Corné Niemantsverdriet van SPS.

MOC’17 - Lepelstraatse Boys 2-1 (0-1). 0-1, 1-1 Hein Loman, 2-1 Scott Leentjens. De thuisclub kende een moeilijke middag tegen de nummer laatst. ,,We pakten het veel te lichtzinnig op, in de eerste helft verdiende niet één speler een voldoende. Na rust brachten we in ieder geval wel energie, maar verzuimden we de score naar grotere cijfers te drukken. Al bij al zijn het drie punten, maar daar is alles wel mee gezegd,” aldus trainer Ger Musters van MOC.

Vierde klasse C

VVC’68 - Steenbergen 1-1 (0-1). 0-1 Dorus Bakker, 1-1 Stijn Heideman. De bezoekers lieten twee dure punten achter in Halsteren. Lang leek de zege naar de bezoekers te gaan, maar niet voor het eerst in dit seizoen was VVC in de slotminuten alsnog doeltreffend.

DVO’60 - Welberg 2-0 (1-0). 1-0 Sam Boeren, 2-0 Niels Hulsbos. ,,Een terechte zege in mijn ogen,” aldus DVO-trainer Edwin Nieuwlaat. ,,En dat werd weer een keer tijd. We kwamen al heel vroeg op 1-0 en gaven daarna lange tijd niets weg. Pas na rust kreeg Welberg enkele kansjes maar wij verzuimden om het duel eerder in het slot te gooien. De 2-0 viel pas in de slotminuten.”

FC Bergen - Internos 0-5 (0-3). 0-1 Jaye Musters, 0-2 Sven van Zwam, 0-3 Danny Poppelaars, 0-4 Eigen doelpunt, 0-5 Musters. ,,Een regelmatige zege met enkele mooie doelpunten,” vond bezoekend trainer Paul van Dijk. ,,Wat echter vooral blijft hangen is de zware knieblessure voor Lars van Wijdeven, die bij zijn basisdebuut afgevoerd moest worden naar het ziekenhuis.”

Alliance - DHV 1-2 (0-0). 0-1 Edgar van der Giesen, 0-2 Max van de Brink, 1-2 Ruben Brugmans. Een wedstrijd tussen twee teams die evenals Vrederust en VVC’68 azen op de vierde plaats, eventueel goed voor nacompetitie. Trainer Marco Klijs van Alliance vond dat zijn ploeg meer verdiende: ,,Vooral het eerste half uur was erg goed. Daarna verloren we Max Pouls en Joris van Overveld met blessures en konden we minder druk ontwikkelen. Toch kregen we voldoende kansen op meer. Een gestolen overwinning in mijn ogen.” DHV-trainer Erik van der Giesen had een andere mening: ,,Meer dan terecht, na een erg goede teamprestatie. De 0-1 was schitterend na een aanval over een achttal schijven, bij 1-2 werd er ook nog eens een treffer afgekeurd.”