Slordig Baronie geeft voorsprong weg

OSS’20 was de eerste gast die in de derde divisie op bezoek kwam bij Baronie. Trainers Martijn van Galen en Sedat Siner stuurden een opgefrist elftal de wei in. Jeugdexponent Timo Townsend begon in de basis, net als de van Halsteren overgekomen Jurik Zimmerman en de uit Australië teruggekeerde Moustafa Mohammad. Yassine Mejres, Jason Tjien-Fooh en Bram Umar begonnen op de bank.

Het duel tussen de kampioen van de hoofdklasse en de nummer vijf van de Derde Divisie van vorig jaar leidde niet direct tot een spektakelstuk. Baronie, dat in het openingsweekend met 1-2 won bij HSC’21, had de bal meer dan de bezoekers, maar deed daar weinig mee. De passing was bij vlagen enorm slordig, aanvallers Moustafa Mohammad en Jurik Zimmerman kwamen amper in het spel voor en de ploeg koos wel erg vaak voor de lange bal. Doelman Michel van Butselaar had regelmatig geen afspeelmogelijkheden, aangezien OSS’20 de passlijnen dicht timmerde.

De Graauw

Toch leidde Baronie bij rust. De ploeg sloeg toe bij de eerste grote mogelijkheid. Net nadat Van Butselaar met een knap staaltje flexibiliteit een door de muur aangeraakte vrije trap ternauwernood over zijn doel kon tikken. In de tegenaanval kreeg Baronie een vrije trap, op de rand van het vijandelijke strafschopgebied. Noël de Graauw had het vlak daarvoor aan de stok met een tegenstander. Hij haalde zijn gram door de vrije trap perfect in de kruising te schieten. Het rustsignaal klonk vrijwel direct daarna.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De tweede helft begon veelbelovend. OSS’20 bracht drie verse krachten in het elftal, maar het was Baronie dat uit de startblokken schoot en een aantal serieuze kansen kreeg. De grootste ontstond na een pass van Sander op Jens Wirix, maar de inzet van die laatste werd van de lijn gehaald. Juist in die fase viel de gelijkmaker: ook uit een vrije trap op de rand van het strafschopgebied, getoucheerd door het hoofd van een Ossenaar plofte de bal buiten het bereik van Van Butselaar tegen de touwen.

Na een kwartier keerde de wedstrijd weer terug naar het spelbeeld van voor rust. Baronie had de bal vaker, maar het spel speelde zich voornamelijk tussen beide strafschopgebieden af. De grootste kans was voor OSS’20, tien minuten voor rust. De ingevallen aanvaller Rob van Sonsbeek kreeg een dot van een kans, maar hij miste de bal.

Baronie saboteerde zichzelf met slordig spel. OSS’20 ging beter met het balbezit om. De 1-2 viel in de laatste minuut van de reguliere speeltijd. Kay van de Vorst kreeg alle ruimte om uit te halen en deed dat scherp. Zodoende bleef Baronie puntloos achter.