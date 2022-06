‘Sloot’ sluit af in stijl bij Cluzona, Rijen zwaait viertal uit

zondag 2EDoor TSC met 2-1 te kloppen nam trainer Marcel van der Sloot gisteren in afscheid van Cluzona, de club die hij als speler en trainer acht jaar diende. Madese Boys kan met vertrouwen de nacompetitie in om behoud. Rijen nam afscheid van onder meer topschutter Freek Trommelen.

VOAB - Madese Boys 2-3 (0-2). 0-1 Mike Broeders, 0-2 Sven van der Made, 1-2 Daan Simonse, 1-3 Thom van den Broek, 2-3.

,,Een goede generale, we speelden gewoon goed tegen de kampioen, zelfs al spaarden we met het oog op de nacompetitie enkele vaste waarden. We kunnen met vertrouwen de nacompetitie in, waarin we volgens mij Terneuzen ontvangen", aldus Made-trainer Dion Schuurmans.

Cluzona - TSC 2-1 (0-1). 0-1 Ryan Snoeren, 1-1 Sam Snoeijs, 2-1 Ruben Maas.

,,In een prima eerste helft waren we de bovenliggende partij, maar na rust speelden we wat te veel op de spaarstand. Daar maakte Cluzona, dat duidelijk wat meer gas gaf, gretig gebruik van”, keek TSC-trainer Ad Looijmans terug. De Oosterhouters mogen zich gaan opmaken voor het toetje, waar het zondag CHC treft.

Rijen - JEKA 1-2 (1-0). 1-0 Dave Voermans, 1-1 Koen Vereecken, 1-2 Jordy den Tenter.

,,Een echte eindeseizoenspot, waar vooral veel afscheid werd genomen van spelers. Qua uitslag benutten wij de kansen, waar Rijen dat niet deed", volgens Ivo van Moergestel, trainer van JEKA. Trainer Freddy Kruijs, Gijs van den Berg, Freek Trommelen en Thomas Dols speelden of coachten hun laatste wedstrijd voor Rijen.

Beek Vooruit - Bavel 4-4 (2-1). 0-1 Niek Akkermans, 1-1 Joost Schalk, 2-1 Rob Vermeer, 2-2 Akkermans, 2-3 Ivar Bal, 3-3 Joost Schalk, 4-3, 4-4 Daan Diepstraten.

Bavel-trainer Coen Rijppaert zag een amusant duel: ,,Twee ploegen die voor de winst gingen, maar ook wat te makkelijk wat weggaven. Vlak voor rust krijgen we een riante kans op de 0-2, maar laten die liggen, waardoor we de thuisclub in leven houden.” Voor Bavel wacht volgende week een thuisduel tegen Vlijmense Boys om het tweede-klasserschap in leven te houden.

RBC - Tilburg 4-4 (1-1). 1-0 Gerson Pisas, 1-1 Amin Hamadache, 1-2 Julian Smolders, 2-2 Brian Kruf, 2-3 Alhagi Bangura, 3-3 Kruf, 3-4, 4-4 Laurens van Hove.



Ook tegen Tilburg hield RBC weer rekening met de aanstaande nacompetitie door enkele spelers uit voorzorg aan de kant te houden. ,,We hebben nu eenmaal een smalle selectie, daarom kozen we voor de jeugd uit de onder-23 en onder-17. Dat deed Tilburg eveneens, wat resulteerde in een duel vol van jeugdig enthousiasme. En dan gaat er wel eens wat fout”, zag trainer Ruud Pennings, die debutant Van Hove zag scoren. Streep door de rekening was het geblesseerd uitvallen van Tayeb Lakbir.

Kruisland - Roosendaal 2-1 (0-0). 1-0 Yoeri Rombouts, 2-0 Faris Ouaddaf, 2-1 Thijs de Wit.

,,Leuke pot, waarin wij het eerste uur het overwicht hadden en een 2-0-voorsprong pakten. Daarna maakten we een foutje, en moesten we nog even een Roosendaals offensief doorstaan”, aldus Kruisland-trainer John Taks. Collega Mark Klippel baalde wat van de 1-0: ,,Wij leken op weg naar de 0-1, maar werden terug gevlagd, waarna eenzelfde situatie in de omschakeling weggewuifd werd met de 1-0 als gevolg. Toch, mijn complimenten voor de strijd, de getoonde inzet en werklust, maar we misten uiteindelijk de power.”

,,Een rustige wedstrijd, waarin we op basis van de tweede helft verdiend in de slotfase de zege pakten. We zijn achter de top-vijf in mijn ogen gewoon ‘best of the rest’, en hebben daarmee onze doelstelling behaald. Mooi dat Daniel Dekker een mooi afscheid gegund werd, net zoals men ook mij in het zonnetje heeft gezet”, aldus trainer Marcel van der Sloot.