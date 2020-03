Slimmer Terheijden wint van DIA, topscorers komen aan hun trekken in zondag 4C

WDS’19 - RFC 3-4 (1-3). 0-1 en 0-2 Edgar Marquart, 1-2 Jeroen van Kleef, 1-3 Milan Romijn, 1-4 Joost Blom, 2-4 Abdul Avci (pen.), 3-4 Bayram Avci.

,,Bij 1-4 dachten we dat we er waren. Na een discutabele strafschop sloop WDS’19 dichterbij en tien minuten voor tijd werd het door een van richting veranderd schot zelfs 3-4. Uiteindelijk was dit een terechte overwinning”, vond RFC-trainer Mo Duzgun.

Terheijden - DIA 2-1 (2-1) 0-1 Ties de Bont, 1-1 Joris Noort, 2-1 Max Brouwers.

DIA moest al vroeg een onverwachte voorsprong verdedigen. In de zeventiende minuut mocht Kjell Hellemons op de achterlijn zomaar twee Terheijden-verdedigers uitspelen. Zijn voorzet kwam voor de voeten van Ties de Bont, die simpel de 0-1 kon binnentikken.

In de 35ste minuut scoorde Terheijden-aanvoerder Joris Noort de verdiende gelijkmaker. Noort was eerder bij de bal dan de weifelende DIA-doelman Van Aard: 1-1. Een paar minuten voor rust stond DIA weer naar de scheidsrechter te kijken, maar deze had ditmaal geen buitenspel gezien en liet doorspelen. Luc de Peijper profiteerde optimaal en schoot de 2-1 binnen.

“Van beide kanten was het qua voetbal niet zo best. We moeten echter niet bij elke situatie onze mond opentrekken. Ik snap de frustratie wel, want het was niet meer te begrijpen voor ons. Ik denk dat uiteindelijk de gelukkigste heeft gewonnen”, sprak DIA trainer Erik van Rooij na afloop.

“Ik denk dat wij de eerste helft heel goed gespeeld hebben. We hebben veel kansen gekregen. Zij komen met 0-1 voor uit de enige kans die zij kregen. We kwamen nog voor rust terecht op voorsprong en wonnen uiteindelijk verdiend”, aldus Terheijden-trainer Fred Vrolijk.

VCW - RWB 1-4 (1-2). 1-0 Kelvin Koppelaar, 1-1 Kevin Remie, 1-2 Mickey van Boxtel, 1-3 Onur Ulusan, 1-4 Michael Rosenbrand.

,,Dit was niet nodig. Na rust kregen we via Joris van Duijnhoven en Martijn Jochems goede kansen op de gelijkmaker. Na de 1-3 was de wedstrijd gelopen”, keek VCW-trainer Arjan Kwaaitaal terug op de wedstrijd.

Berkdijk - Raamsdonk 1-3 (1-2). 0-1 Marvin Blom, 0-2 Daan van der Pluijm, 1-2 Berkdijk, 1-3 Marvin Blom.

Raamsdonk-trainer Louis Roovers had twee matige ploegen aan het werk gezien. ,,Maar wel een dikverdiende overwinning.”

PCP - Dussense Boys 3-5 (2-3). 1-0 Matheus Sleziak, 1-1 Rens van Boxtel, 1-2 Joeri van Heel, 2-2 Sleziak, 2-3 Harry Sassen (pen.), 2-4 André Segeren, 3-4 Ibrahim Ikililou, 3-5 Bob Leemans.

Dussense Boys pakte in Breda tegen PCP een zwaarbevochten zege. ,,We moesten er hard voor knokken. We doen nog steeds mee in de strijd om de periode”, wist Dussense Boys-trainer Eric van Genderen.

Waspik - Blauw Wit’81 3-0 (2-0). 1-0 Coen Roksnoer, 2-0 en 3-0 Luuk Molenschot.

,,Bij een 2-0 tussenstand hield onze keeper Reinout Zijlmans ons in de race. Op de uitslag viel niets op af te dingen”, zei Waspik-trainer Eugene van der Heijden.

SAB - Right-Oh afgelast.