Slechts één punt voor Bavel, vrouwen DSE hebben tweede plaats in vizier

zondag 3B TSC kan druk niet aan in topper, SCO kan niet meer zonder Rijvers

19:48 Wat een forse stap naar de titel had moeten zijn, werd een pijnlijke afknapper. TSC kon de druk niet aan tegen medekoploper DESK. Elders was Tom Rijvers (SCO) in de gewonnen derby tegen Oosterhout opnieuw het goudhaantje.