Slechts één man kan voor Thomas de zon weer doen doorbreken: wachten op een teken van boven

ColumnSven Vermant is wat ze in België een 'crack' noemen. De voormalige Club Brugge vedette was international, speelde een WK, Champions League en pakte in dienst van Schalke'04 de Duitse pokal. Een grote meneer. Nu loopt hij hoofdschuddend mijn kant op aan een kunstgras-zijllijn in Oud Beijerland.

Club had aan één punt genoeg maar de, als leeuwen vechtende, NAC B1 houdt de Brugse sterrenploeg uit de finale. Die spelen wíj. Hij drukt me stevig de hand en feliciteert me in prachtig rollend West-Vlaams met de 0-1 overwinning. 'Goe gedaan trèèner, en amai, wa'nun góól. Fantastische spèlèr ook, dieje nummer vèf-tíen'.

Die nummer 15 is de rechtsbuiten van NAC, Thomas Marijnissen. In de winnende goal zit alles wat hem een uitzonderlijk talent maakt. De eerste aanname is vloeiend, stuurt daarmee het Brugse backske het bos in, soleert vervolgens achteloos langs nóg twee Belgische verdedigers en bekroont de actie met een strak schot in de verre kruising. Wéréldgoal. De rust, de controle, het overzicht én de snelheid in de uitvoering is om van te watertanden. De klasse druipt er in dikke klodders vanaf. Het is augustus 2014. Toine, zijn vader, vertrouwenspersoon en leermeester leeft dan nog. Glunderend zit hij op de tribune. Apetrots op zíjn zoon. Apetrots, maar héél ziek. Ongeneeslijk.

Herfst 2017. Drie zware jaren zijn voorbij. Pa overleden. Debuut gemaakt, dat wel. Cambuur uit, 5 minuten, 3-1 op de broek, maar het smaakt naar meer. Het blijft echter stil. Donkere wolken en een flauw zonnetje vechten om voorrang in Thomas' trendy geknipte hoofd. Het pure talent zit nog in zijn donder, zeker weten. Maar het vuur in zijn spel is weg, wat rest is een futloos waakvlammetje. Over. De zoveelste talentvolle tiener verloren dobberend tussen wal en schip ergens in de Bermudadriehoek van het betaalde voetbal. Trainen, krachthonk, potjes met de beloften op maandagmiddag. De 18-jarige trekt het niet meer. Voetbal is moéten geworden. En als voetbal moéten wordt, blokkeren de benen. Hij stopt ermee. Klaar.