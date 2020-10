Sint Philipsland klaar voor burenruzie: 'Derby heeft altijd wat extra's'

MennoFontijne (46) maakte deel uit van de gouden generatie die het met Noad'67 tot in de tweede klasse schopte. Joop Quist, Jaap van Oudenaarde, Bram Filius, Leo Polderman, alle grote namen komen voorbij. Fontijne was ook middenvelder, net als Jasper nu. Hij voetbalt nog steeds, in het tweede elftal zelfs. Jasper heeft zijn pa nooit in de hoofdmacht zien voetballen. ,,Aan de kant zeggen ze dat we op elkaar lijken."

Pa zelf is de eerste om die gedachte onderuit te halen. Hij deed vooral het vuile werk, in de rug van spelmaker Arjan Moerland. Zo snel mogelijk de bal inleveren, dat was het devies. ,,Jasper heeft iets extra's aan de bal. Hij denkt meer vooruit en is veel creatiever dan ik ooit was." Pa is niet bang om ook de verbeterpunten te benoemen. ,,Hij moet rustiger aan de bal worden en wil soms teveel doen. Hij moet leren meer vanuit zijn taak te voetballen."

De jonge Fontijne lacht als hij de kritiek hoort. Hij wil best iets van zijn vader aannemen. ,,Hij heeft altijd aardig tegen een balletje kunnen trappen en zal best gelijk hebben." Pa heeft het ook vaak tegen Tholen opgenomen. In het veld bond hij de strijd aan met mannen als Johan Schot en Piet den Boef. Jasper kreeg het derbygevoel met de paplepel aangereikt. ,,Dat moeten we er vooral in blijven houden."

Pa zag al snel dat Jasper een voetballer werd. Altijd was hij met de bal bezig, samen met buurjongen Brent Filius die nu in de Onder 19 speelt. Het talent van de jonge Fontijne werd al vroeg onderkend, ook door de scouts van de voetbalbond. Hij herinnert zich een stagedag in Yerseke, met de beste Zeeuwse spelertjes in zijn leeftijdscategorie. ,,Jasper Gunter van WHS was daar ook bij. Leuk dat we elkaar nu bij de grote mannen weer tegen komen." Fontijne maakte twee seizoenen geleden zijn debuut, ook al in een derby. ,,Tegen Smerdiek, toen ook derdeklasser."

Eerste assist

Coach Perry Snoep bracht hem voorzichtig, met af en toe een invalbeurt. Fontijne bleef spelen in de Onder 19, ook vorig seizoen nog. Wel kreeg hij steeds meer speeltijd in de hoofdmacht. Mooi dat hij vorig jaar de twee potjes tegen Tholense Boys meepakte. Thuis werd ongelukkig verloren, in zowat de allerlaatste minuut. In Tholen sleepte Noad'67 een punt uit het vuur: 2-2. ,,En ik had mijn eerste assist."

Fontijne wil dit seizoen uitgroeien tot een vaste waarde. Maar ook op school in Middelharnis is het een belangrijk jaar. Atheneum-6, examenjaar. Pa is blij dat zijn zoon uit het goede hout gesneden is. ,,Op vrijdagavond merk ik altijd al dat de spanning bij hem toeneemt." Op zaterdagochtend kan de jonge Fontijne moeilijk stilzitten. ,,Dan voel ik me rusteloos en zit ik vol met energie." Nederlagen zijn voor hem lastig te verteren. ,,Ik blijf dan niet lang in de kantine en ga snel naar huis."

Noad'67 is slecht aan de competitie (3B) begonnen, met twee verliespartijen. De 0-3 tegen ZSC'62 hakte erin op Flipland. Bij kampioenskandidaat Halsteren werd zaterdag met maar liefst 7-0 verloren. Een derde nederlaag op rij zou het slechtst denkbare scenario zijn, al helemaal omdat Tholen de tegenstander is. Fontijne kijkt uit naar de derby, waarin de voor Noad belangrijke Rob den Engelsman vanwege een schorsing ontbreekt. ,,Het zijn wedstrijden die je wilt winnen en altijd iets extra's hebben."