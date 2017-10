Siebe Pal speelt zich in de kijker bij Roosendaal

Ergens in het gesprek zegt hij het terloops. ,,Als ik me anders had gedragen, was ik misschien hoger gekomen. Maar ik ben jong. Het kan nog altijd komen.'' Siebe Pal is nog maar net achttien en heeft al een heel voetballeven achter zich. Dit seizoen speelt hij zich in de kijker bij derdeklasser Roosendaal, met soms onvoorspelbare acties vanaf de linkervleugel en vier goals tot dusver. Bewust keerde Pal deze zomer terug naar Hulsdonk, vanwege de ambities van de club. Hij had ook naar Cluzona gekund. ,,Maar die hebben al zo'n sterke voorhoede. Ik wil minuten maken."

Het is een mondige jongen die aan tafel zit, in het ouderlijk huis in de wijk Burgerhout: grillig, niet alledaags, een beetje eigenwijs zelfs. ,,Ik ben wel een klein beetje koppig. Als het niet lukt, komen er bij mij de nodige emoties." Natuurlijk is er veel op hem ingepraat, door de jaren heen. Door zijn ouders, in de eerste plaats. Door Rick Schimmel ook, de trainer waar hij altijd een goede band mee heeft gehad en die hem vanuit de A1 van Roosendaal naar vierdeklasser Alliance haalde. Talloze anderen spoorden hem eveneens aan tot gedragsverandering. De rode draad in al die verhalen: nadenken voordat je iets zegt, probeer alle negatieve energie om te zetten in iets positiefs.

Volledig scherm Siebe Pal (links) in zijn tijd bij Alliance, samen met Gijs Gommeren. © peter van trijen/pix4profs

Sweres

Roosendaal-trainer Peter Sweres (foto onder) is de zoveelste in de rij. Pal is blij met de aanpak van zijn coach. ,,Hij is niet voorzichtig in het kiezen van zijn woorden. Voor mij is het best wel eens confronterend. Ik ben er soms ook boos over. Maar ik weet dat hij het zegt met goede bedoelingen."

Pal is een rasvoetballer, met een voorliefde voor de individuele actie. Sweres en zijn assistent Remco Broos, nog een oude bekende van hem, stimuleren die zucht naar avontuur. ,,Maar het gaat altijd om de juiste keuzes maken. Een actie inzetten of een medespeler zoeken, daar moet ik de balans nog in zien te vinden. En als ik een foute keuze maak, krijg ik dat duidelijk te horen."

Volledig scherm Peter Sweres © Marcel Otterspeer / Pix4Profs

Keuzes

Pal heeft in zijn loopbaan al de nodige keuzes gemaakt. Pas op zijn twaalfde begonnen met voetballen, bij BSC. Daarvoor draaide alles om zwemmen en vooral turnen. Ook daarvoor had hij aanleg. ,,Ik ben nog een keer zestiende geworden, in een halve finale op het NK." Bij BSC werd hij meteen gescout en na het eerste jaar stapte hij over naar NAC. Pal moest in Breda na één seizoen vertrekken. ,,Ze vonden dat de basis bij mij ontbrak."

Bij RBC pakte Pal de draad weer op, als goalgetter in de vierde divisie en met op het eind de titel als resultaat. Vervolgens kwam Brabant United in beeld. Pal zag een carrière als profvoetballer in het verschiet. Lange dagen waren het, voor een jonge gast. ,,Elke ochtend werd ik om zeven uur door een busje opgehaald bij McDonalds en 's avonds op dezelfde tijd weer afgezet."

Het Roosendaalse talent maakte het seizoen in Den Bosch niet af. Hij werd weggestuurd. ,,Na een akkefietje op school." Als 15-jarige maakte hij zijn debuut in de vierde klasse bij RBC. Ook daar vertrok hij aan het eind van het seizoen, om samen met zijn broer Obbe in de A1 van Roosendaal te gaan spelen. Via Alliance is hij nu terug bij die club. Ondertussen heeft een oud-teamgenoot als Marwin Reuvers zijn debuut gemaakt in de hoofdmacht van NAC. Pal vindt het vooral leuk voor Reuvers. Hij wordt niet gekweld door teleurstellingen uit het verleden. ,,Ik heb het achter me gelaten."

School

Hij is tevreden met hoe het gaat, op het CIOS in Goes en bij Roosendaal. Zijn profiel op school: voetbaltrainer. Hij is bezig met zijn TC3-diploma en loopt stage bij de D-jeugd op Hulsdonk. Volgend jaar hoopt hij ook zijn TC2 af te ronden. Bij Roosendaal gaat het ook lekker, hoewel de eerste partij tegen Hoeven nog flink werd verloren. ,,Op de trainingen en in de wedstrijd zie je dat we stappen zetten."

De roodhemden volgen lijstaanvoerder Hoeven op de voet, met ook nog Victoria'03 op het vinkentouw. Zondag wacht de lastige uitwedstrijd bij Groen-Wit. Pal heeft er vertrouwen in. ,,We hebben in korte tijd zoveel progressie gemaakt. Als we deze lijn doortrekken, doen we mee voor promotie."

Weerbaarheid

Ook over zijn eigen bijdrage is Pal niet ontevreden. ,,Mijn rendement ligt hoger dan vorig jaar. Vorig jaar bij Alliance had ik redelijk wat assists, maar ik scoorde weinig." Ook in zijn hoofd is Pal rustiger geworden. Toch blijft die mentale weerbaarheid een verbeterpunt, zegt hij zelf. ,,Ik moet nog meer leren beslissingen van anderen te accepteren."