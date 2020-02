Seolto-trainer uit de kleren na verloren weddenschap, Halsteren ziet concurrentie punten verspelen

Seolto - Klundert 1-0 (0-0) 1-0 Emre Bardakci. Rood: Loïc Luzolo (Klundert).

Na de 1-0 van Seolto-jeugdspeler Bardakci miste Rowan Pruijssers ook nog een strafschop voor de thuisclub. Seolto-trainer Jack Beusenberg ging niet van harte uit de kleren. ,,Ik heb het nog proberen af te kopen", lachte hij.

Klundert-coach Marco van Dijnsen was minder goed gehumeurd. ,,We laten ons vangen door een ploeg waar we niet van mogen verliezen.’’

Halsteren - Kogelvangers 2-1 (1-0) 1-0 Mike de Nijs, 2-0 Paolo Fortunati, 2-1 Robert Braber.

Mike de Nijs kopte voor rust uit een hoekschop de 1-0 binnen. Na de pauze lag de partij lang stil vanwege een ernstige blessure van Kogelvangers-verdediger Luc Messer. Met ernstige nekklachten en vreemde tintelingen in het been werd de onfortuinlijke speler per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Volledig scherm Mike de Nijs kopte uit een corner raak tegen Kogelvangers. (archieffoto) © Pix4Profs/Gerard van Offeren

In de slotfase zorgde Paolo Fortunati voor de bevrijdende 2-0. De Bergenaar was blij met zijn treffer. ,,Dat gaf ons lucht.’’ Kort daarop kopte Robert Braber de 2-1 binnen. De Kogelvangers-aanvoerder vond dat er meer had in gezeten. ,,We deden veel dingen goed en waren zeker niet minder.’’

Tholense Boys - Krabbendijke 1-1 (1-1) 1-0 Matthijs van Stee, 1-1 Elco Jansen (pen.).

In de eerste minuut zorgde Matthijs van Stee voor de kickstart. Vervolgens vergaten de Tholenaren verder afstand te nemen. Met name bij Raymond ten Voorden stond het vizier niet op scherp. Coach Kees de Rooij vond dat zijn team meer uit het duel had moeten halen. ,,We hadden kansen genoeg op minimaal 3-0 en dan is het klaar.” Nog voor de pauze kregen de geelzwarten de rekening gepresenteerd. De bal ging op de stip en Elco Jansen benutte de strafschop: 1-1.

Prinsenland - Noad’67 2-2 (2-1) 1-0 Derrik Vinjé, 2-0 Falco Wessels, 2-1 Frank den Engelsman, 2-2 Rob den Engelsman. Rood: Danny Verhoeven (Prinsenland), Justin Moerland (Noad’67), Marvin Quist (Noad’67).

Prinsenland-coach Natalino Storeli was teleurgesteld dat zijn team de snel verworven voorsprong uit handen gaf. Binnen het kwartier stond het 2-0 voor de thuisclub. ,,Daarna gingen we te gemakkelijk spelen en vergaten al onze afspraken. We brengen de tegenstander terug in de wedstrijd.’’ Noad-trainer Perry Snoep koesterde het punt. ,,Voor ons het maximaal haalbare resultaat.’’

De Fendert - WHS 1-1 (0-1) 0-1 Jeremy de Witte, 1-1 Serge Palings 1-1. Rood: Siem Rijnberg (De Fendert).

De thuisclub gooide alle wapens in de strijd en WHS had moeite met die fysieke aanpak. ,,We kwamen niet in ons spel’’, vond coach Leon de Witte. De ploeg uit Sint-Annaland domineerde, maar was te onrustig aan de bal om het veldoverwicht uit te buiten. De Fendert-trainer André Maas was blij met de remise. ,,We hadden niet veel in te brengen.”