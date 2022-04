Seolto-sterkhouder Van der Wal heeft vaak last van blessures, ook nu weer: ‘Dit is om gek van te worden’

Van der Wal keerde terug bij zijn jeugdliefde Seolto, samen met zijn jongere broer Jorn en maatje Jordi Lokers. De resultaten houden niet over, ook al omdat creatieve voetballers als Tom Wijne en Jeffrey Bakx afhaakten. Het absolute talent Yannick van Niekerk was ook lang uit beeld. Vooraf was bij Seolto gerekend op een plekje in de top-vijf. ,,We hebben te vaak in een wisselende samenstelling moeten spelen.’’ Ook het nieuwe systeem met twee centrale spitsen en vijf middenvelders vraagt tijd. ,,Het is een leuke en interessante opstelling, maar wel een aanpak die veel vraagt van spelers. We zijn lang zoekende geweest.’’