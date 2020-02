Seolto-speler Lokers is ervaringsdeskundige: ‘Degradatie hoef ik niet nog een keer mee te maken’

degradatienoodVoor Seolto is het onderhand vijf voor twaalf. Vanmiddag wacht het cruciale duel tegen Krabbendijke, ook een laagvlieger. Bij winst voor de Zevenbergenaren is het gat tussen beide ploegen nog slechts zes punten. Verlies lijkt dodelijk. Laatste man Jordi Lokers kijkt vooruit.

Is het vanmiddag het duel van de waarheid?

,,Die kant lijkt het wel op te stevenen. Het is erop of eronder. We focussen ons nog steeds op het bereiken van de nacompetitie, hoe lastig die opgave ook is.

Hoe komt het toch dat jullie dit seizoen zo slecht presteren?

,,We hebben veel scorend vermogen ingeleverd. Sebas Stoop, Joshua Broeders en Tom Wijne zijn vertrokken naar Virtus. Samen waren die jongens goed voor ruim dertig doelpunten. Omgekeerd kwamen er van DHV vier nieuwe gasten bij, waaronder ikzelf. Het duurde lang voordat de organisatie stond. Het was zoeken naar de juiste posities en een nieuwe speelstijl. Ook de vele blessures hielpen niet mee bij de resultaten. Daardoor staan er jongens voorin die eigenlijk op het middenveld of in de verdediging beter tot hun recht komen. Elke week is het puzzelen met de opstelling. Het is ook allemaal vervelend voor de jonge spelers die dit seizoen zijn aangesloten. Natuurlijk is het voor hen leuk dat ze zoveel spelen. Maar ze moeten er nu ineens staan. We moeten punten pakken, daar gaat het om.”

Volledig scherm Juichen heeft Seolto dit seizoen nog niet vaak kunnen doen. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Zoveel blessures en andere afwezigen, heeft dat ook te maken met de slechte resultaten? Als je wint, voel je geen pijn.

,,Het gaat bij ons echt om langdurige blessures, veel al vanaf het begin van het seizoen. Het zijn niet zomaar pijntjes van een week. Bovendien zijn het niet de minsten die we moeten missen. Thomas van der Wal sukkelt met zijn knie. Hij is iemand die ook best veel scoort. Yannick van Niekerk was er lange niet bij. Op de training merk je dat die jongen het verschil kan maken. Patrick de Klerk was niet fit en is pas weer aangesloten. Ook hij is goed is in de zestienmeter.”

Als het eerste slecht draait, werkt dat door in de hele vereniging. Merk je daar wat van?

,,Het wordt nog altijd laat in de kantine en wij zijn meestal de laatsten die weggaan. De sfeer is goed en er wordt ook best intensief getraind. We blijven als team bij elkaar.”

En in de kleedkamer, in de aanloop naar de wedstrijd?

,,Natuurlijk is het mentaal zwaar. Pas kort voor de winterstop had ik het gevoel dat het een beetje begon te draaien. Ondertussen is het gat met de rest wel negen punten. Toch lukt het elke zaterdag weer om ons op te laden. Daar is onze trainer Jack Beusenberg ook goed in. Hij kan de zaak lekker opjutten.”

Wat denk je: redt Seolto het nog, met een sensationele eindsprint?