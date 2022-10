Seolto pas na rust op stoom, ONI houdt één punt over aan duel met GDC

,,Een wedstrijd met twee gezichten”, zo sprak Seolto-trainer Frans Ceton. Maar DFC, de ploeg uit Delft, had in het eerste gedeelte al de nodige schade aangericht, 0-2. Klundert, dat in Zwijndrecht bij ZBC’97 op bezoek ging, nam slechts één punt mee naar huis. ,,Te veel kansen die niet benut werden”, was het oordeel van Klundert-trainer Maik van den Kieboom.

Zaterdag derde klasse C

Seolto - DFC 1-2 (0-2) - 1-2 Yasin Abdulle. Trainer Frans Ceton was duidelijk niet te spreken over de eerste helft van Seolto. ,, Voor rust hadden we weinig beleving. Elke bal kwam te snel terug en dat geeft druk. We waren het even kwijt. Vanaf de 35. minuut ging het beter lopen, maar toen stonden we al met 0-2 achter”, zei Frans Ceton. ,, In de pauze heb ik aangegeven dat we ons te kort doen door zo te spelen. De duels werden weer gewonnen en er zat beleving in het spel. Gelukkig kwamen we al snel door een doelpunt van Yasin Abdulle tot 1-2 terug. We hadden in deze fase door moeten drukken en meer doelpunten moeten maken. We hadden DFC in de tang, maar scoren lukte niet meer. Ik moet de jongens een groot compliment geven voor de manier waarop zij de tweede helft gespeeld hebben”, vervolgde Ceton zijn analyse.

ZBC’97 - Klundert 2-2 (1-2) - 0-1 Ramon Frijters, 1-2 Jeffrey van Wingerden. Trainer Maik van den Kieboom van Klundert was teleurgesteld in het resultaat. ,, We waren duidelijk de bovenliggende partij. We verzuimen echter om naar 0-3 uit te lopen. Vervolgens blijven we op een 1-2-voorsprong bij rust steken. Een toegekende strafschop wegens hands betekende de 2-2. Over het geheel kregen wij veel meer kansen dan ZBC’97, maar ook onze keeper Joeri van Wingerden heeft met enkele goede reddingen ons ook op de been gehouden”, realiseerde Van den Kieboom zich.

Zaterdag derde klasse E

GDC - ONI 1-1 (0-0) - 0-1 Sander Blom. ,,Voor rust speelden we niet best. We verloren veel duels, vooral de afvallende bal was steeds voor GDC. In de rust hebben we elkaar eens goed in de ogen gekeken en dit resulteerde in een betere tweede helft. Gesteund door het doelpunt van Sander Blom in de 48. minuut kwam er meer geloof en energie in onze wedstrijd. Ik had gehoopt dat we de overwinning over de streep konden trekken, maar in de 96. minuut viel dan toch nog de gelijkmaker. Dit was zuur voor ons. Ov er de gehele wedstrijd bekeken was dit wel een terechte uitslag. GFC is een goed voetballende ploeg”, berustte ONI-trainer Larry van Ommen in het gelijke spel.

MVV’58 - Dongen 4-1 (1-0) - 2-1 Jaap van de Waarden. In de 25. minuut kwam Vince van Miert van dongen na een schot verkeerd op de grond terecht. Het resultaat was dat zijn knie uit de kom was geschoten. Ambulancebroeders hebben de knie op het veld weer op zijn plek gezet, maar Van Miert werd voor nader onderzoek met de ziekenwagen naar het ziekenhuis in Tiel gebracht. Hierdoor kwam de wedstrijd 37 minuten stil te liggen. ,, Je kon wel merken dat de meeste spelers na dit incident moeite hadden om zich te focussen om geconcentreerd de wedstrijd verder uit te spelen. We gaven het in de tweede helft te snel weg”, zei Dongen-trainer Luke van Overbeek, die ook vreesde dat Van Miert voor langere tijd uit de roulatie zal zijn.